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Рейс EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву отменен после задержки
Рейс EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву отменен после задержки - 10.01.2025, ПРАЙМ
Рейс EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву отменен после задержки
Рейс египетской авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву отменен после задержки, пассажиров отвезли в отель, сообщил РИА Новости один из пассажиров. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T05:28+0300
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КАИР, 10 янв - ПРАЙМ, Рустам Имаев. Рейс египетской авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву отменен после задержки, пассажиров отвезли в отель, сообщил РИА Новости один из пассажиров.
Рейс MS 727 EgyptAir должен был вылететь из Шарм-эш-Шейха в Домодедово в четверг в районе 17.00 по местному времени (18.00 мск).
"Говорили про неисправность шасси. Нас держали в аэропорту. Рейс был отменен после задержки", - сказал пассажир.
По его словам, на борту самолета из Шарм-эш-Шейха в Москву должны были лететь более 300 человек. Пассажир добавил, что из аэропорта их привезли в отель, который в настоящее время находится на реставрации. На вопрос, не сообщали ли пассажирам новое время вылета, он ответил, что их должна утром проинформировать туристическая компания.
На сайте EgyptAir говорится, что рейс задерживается.
На вопрос РИА Новости о причинах переноса в авиакомпании пока не ответили.
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Рейс EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву отменен после задержки
Рейс EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву отменен после задержки
КАИР, 10 янв - ПРАЙМ, Рустам Имаев. Рейс египетской авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву отменен после задержки, пассажиров отвезли в отель, сообщил РИА Новости один из пассажиров.
Рейс MS 727 EgyptAir должен был вылететь из Шарм-эш-Шейха в Домодедово в четверг в районе 17.00 по местному времени (18.00 мск).
"Говорили про неисправность шасси. Нас держали в аэропорту. Рейс был отменен после задержки", - сказал пассажир.
По его словам, на борту самолета из Шарм-эш-Шейха в Москву должны были лететь более 300 человек. Пассажир добавил, что из аэропорта их привезли в отель, который в настоящее время находится на реставрации. На вопрос, не сообщали ли пассажирам новое время вылета, он ответил, что их должна утром проинформировать туристическая компания.
На сайте EgyptAir говорится, что рейс задерживается.
На вопрос РИА Новости о причинах переноса в авиакомпании пока не ответили.