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Просрочка по кредитным картам в России приблизилась к полутриллиону рублей

Просрочка по кредитным картам в России приблизилась к полутриллиону рублей - 10.01.2025, ПРАЙМ

Просрочка по кредитным картам в России приблизилась к полутриллиону рублей

Просроченная задолженность по кредитным картам в России в ноябре увеличилась на 2% и вплотную приблизилась к полутриллиону рублей, рассказали РИА Новости в... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T06:16+0300

2025-01-10T06:16+0300

2025-01-10T06:16+0300

финансы

банки

россия

москва

"скоринг бюро"

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Просроченная задолженность по кредитным картам в России в ноябре увеличилась на 2% и вплотную приблизилась к полутриллиону рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Так, в ноябре "плохая" задолженность по кредитным картам в России выросла на 2,3% к предыдущему месяцу и составила 491 миллиард рублей. Это стало максимальным значением за последние годы. При этом количество кредитных карт с просрочкой свыше 90 дней достигло 7,65 миллиона штук против 7,5 миллиона месяцем ранее. В целом у россиян на руках по итогам ноября было 96 миллионов карт, а задолженность по ним составляла 4,4 триллиона рублей. Месяцем ранее в России было открыто 95,6 миллиона штук "пластика" на 4,3 триллиона рублей.

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финансы, банки, россия, москва, "скоринг бюро"