Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Просрочка по кредитным картам в России приблизилась к полутриллиону рублей - 10.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250110/rossija-854108040.html
Просрочка по кредитным картам в России приблизилась к полутриллиону рублей
Просрочка по кредитным картам в России приблизилась к полутриллиону рублей - 10.01.2025, ПРАЙМ
Просрочка по кредитным картам в России приблизилась к полутриллиону рублей
Просроченная задолженность по кредитным картам в России в ноябре увеличилась на 2% и вплотную приблизилась к полутриллиону рублей, рассказали РИА Новости в... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T06:16+0300
2025-01-10T06:16+0300
финансы
банки
россия
москва
"скоринг бюро"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854108040.jpg?1736478976
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Просроченная задолженность по кредитным картам в России в ноябре увеличилась на 2% и вплотную приблизилась к полутриллиону рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Так, в ноябре "плохая" задолженность по кредитным картам в России выросла на 2,3% к предыдущему месяцу и составила 491 миллиард рублей. Это стало максимальным значением за последние годы. При этом количество кредитных карт с просрочкой свыше 90 дней достигло 7,65 миллиона штук против 7,5 миллиона месяцем ранее. В целом у россиян на руках по итогам ноября было 96 миллионов карт, а задолженность по ним составляла 4,4 триллиона рублей. Месяцем ранее в России было открыто 95,6 миллиона штук "пластика" на 4,3 триллиона рублей.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, москва, "скоринг бюро"
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, "Скоринг бюро"
06:16 10.01.2025
 
Просрочка по кредитным картам в России приблизилась к полутриллиону рублей

"Скоринг бюро": задолженность по кредитным картам в России в ноябре выросла на 2%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Просроченная задолженность по кредитным картам в России в ноябре увеличилась на 2% и вплотную приблизилась к полутриллиону рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Так, в ноябре "плохая" задолженность по кредитным картам в России выросла на 2,3% к предыдущему месяцу и составила 491 миллиард рублей. Это стало максимальным значением за последние годы.
При этом количество кредитных карт с просрочкой свыше 90 дней достигло 7,65 миллиона штук против 7,5 миллиона месяцем ранее.
В целом у россиян на руках по итогам ноября было 96 миллионов карт, а задолженность по ним составляла 4,4 триллиона рублей. Месяцем ранее в России было открыто 95,6 миллиона штук "пластика" на 4,3 триллиона рублей.
 
ФинансыБанкиРОССИЯМОСКВА"Скоринг бюро"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала