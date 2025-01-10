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Россияне в 2024 году чаще всего бронировали базы отдыха в Подмосковье

Россияне в 2024 году чаще всего бронировали базы отдыха в Подмосковье - 10.01.2025, ПРАЙМ

Россияне в 2024 году чаще всего бронировали базы отдыха в Подмосковье

Россияне в 2024 году чаще всего бронировали на "Авито Путешествиях" базы отдыха в Подмосковье средней стоимостью 10 тысяч рублей в сутки, Свердловской области - | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T07:10+0300

2025-01-10T07:10+0300

2025-01-10T07:10+0300

туризм

бизнес

россия

московская область

свердловская область

татарстан

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Россияне в 2024 году чаще всего бронировали на "Авито Путешествиях" базы отдыха в Подмосковье средней стоимостью 10 тысяч рублей в сутки, Свердловской области - 7,5 тысячи рублей и Татарстане - 8,6 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты сервиса. "Абсолютным лидером стала Московская область (на нее приходится почти 30% всех бронирований номеров на базах отдыха)... Средняя стоимость ночи на базе отдыха в регионе составила 10 тысяч рублей", - говорится в исследовании на основе собственных данных "Авито Путешествий" по бронированиям загородных объектов в 2024 году. "Второе место заняла Свердловская область... Ночь на базе отдыха в Свердловской области обойдется в среднем в 7,5 тысячи рублей. Татарстан замыкает тройку лидеров по популярности (доля бронирований в регионе составила 6%)... Средняя стоимость ночи на базе отдыха в Татарстане в 2024 году составила 8,6 тысячи рублей", - отмечается в исследовании. На четвертом месте оказался Краснодарский край: на него пришлось почти 5% всех бронирований номеров на базах отдыха. При этом одна ночь на базе отдыха обходится примерно в 9,3 тысячи рублей. По словам специалистов, природное разнообразие региона позволяет туристам выбирать между пляжным отдыхом, горными походами, водными видами спорта и экотуризмом. Ленинградская область закрывает топ-5 популярных направлений - на нее в прошлом году пришлось 4,5% всех бронирований номеров на базах отдыха. Как и в случае с Подмосковьем, за город сюда едут, чтобы отдохнуть от жизни в мегаполисе, перезагрузиться и остаться наедине с природой. Ночь на базе отдыха стоит в среднем 7,6 тысячи рублей.

московская область

свердловская область

татарстан

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туризм, бизнес, россия, московская область, свердловская область, татарстан