https://1prime.ru/20250110/rossiya-854111983.html

Эксперт назвал главные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа

Эксперт назвал главные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа - 10.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал главные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа

Российский лидер Владимир Путин намерен обсудить восстановление архитектуры безопасности в Европе со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Тем не... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T10:17+0300

2025-01-10T10:17+0300

2025-01-10T10:17+0300

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин намерен обсудить восстановление архитектуры безопасности в Европе со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Тем не менее, основным предметом встречи, по словам Владимира Батюка, главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, останется украинский кризис.Отмечается, что вопрос европейской безопасности возник из-за расширения Североатлантического альянса, которое привело к ослаблению существующих систем безопасности.Ранее Трамп сообщил, что Путин выразил желание встретиться, и сейчас идет подготовка к возможной встрече. В ответ на вопрос о трехсторонних переговорах с Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином, Трамп отметил, что это будет обсуждено позже."Безусловно, Украиной они (лидеры -ред.) не ограничатся, хотя это будет темой номер один их встречи", - отметил Батюк. Он добавил, что на встрече также будут рассматриваться вопросы стратегической стабильности и ситуации в других регионах, включая Ближний Восток.В контексте украинского кризиса важным станет обсуждение прекращения огня и вопрос о членстве Украины в НАТО. По мнению Батюка, Россия не заинтересована в срочной организации встречи, так как текущая ситуация на поле боя благоприятна для нее. "Встреча, вероятно, состоится в ближайшие месяцы, после инаугурации Трампа", - подытожил он.Ранее Путин подтвердил, что готов к разговору с Трампом и что у президентов будет множество тем для обсуждения. Пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, добавил, что от команды Трампа пока не было запросов на контакты, но целесообразно подождать его вступления в должность.10:12

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп