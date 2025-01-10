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Что так напугало рынок акций - 10.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Что так напугало рынок акций
Что так напугало рынок акций - 10.01.2025, ПРАЙМ
Что так напугало рынок акций
Индекс МосБиржи резко снизился более 2,5% и на закрытии вечерки был у 2765 п.; от недавнего максимума рынка провал уже почти 5%. Причина распродаж — угрозы... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T09:22+0300
2025-01-10T09:23+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи резко снизился более 2,5% и на закрытии вечерки был у 2765 п.; от недавнего максимума рынка провал уже почти 5%. Причина распродаж — угрозы санкций против российской нефтянки от уходящей администрации Байдена и якобы изменившиеся геополитические подходы со стороны команды Трампа. Участники рынка испугались затягивания конфликта. Видится, что здесь много эмоций, и рынок наверняка вскоре отскочит, но возникшая неопределенность в моменте ухудшает биржевой сентимент и снижает спрос на акции.Сильнее рынка — акции X5. Бумаги после 9-месячной паузы вернулись на торги и закрылись даже в плюсе, то есть провал рынка за это время в них был полностью проигнорирован. Причина устойчивости акций ритейлера — ожидания возврата корпорации к выплате дивидендов, а там с 2022 г. накопилось много нераспределенного кеша.Слабее рынка — привилегированные бумаги Мечела (-8,5%). Они всегда самые волатильные, и при сильной коррекции широкого рынка падают кратно больше бенчмарка. Когда индекс пойдет в отскок, они тоже восстановятся быстрее всех.Рубль снизился на полпроцента относительно юаня и доллара, а против евро укрепился на процент. Кто-то опасался после праздников падения рубля, но явно просчитался. Относительное спокойствие на валютном рынке и стабильность курса связаны с положительным сальдо торгового баланса страны. Курс юаня ниже 14 и доллар недалеко от 100 — это фундаментально нормально.
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Михаил Зельцер
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:22 10.01.2025 (обновлено: 09:23 10.01.2025)
 

Что так напугало рынок акций

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи резко снизился более 2,5% и на закрытии вечерки был у 2765 п.; от недавнего максимума рынка провал уже почти 5%. Причина распродаж — угрозы санкций против российской нефтянки от уходящей администрации Байдена и якобы изменившиеся геополитические подходы со стороны команды Трампа. Участники рынка испугались затягивания конфликта. Видится, что здесь много эмоций, и рынок наверняка вскоре отскочит, но возникшая неопределенность в моменте ухудшает биржевой сентимент и снижает спрос на акции.
Сильнее рынка — акции X5. Бумаги после 9-месячной паузы вернулись на торги и закрылись даже в плюсе, то есть провал рынка за это время в них был полностью проигнорирован. Причина устойчивости акций ритейлера — ожидания возврата корпорации к выплате дивидендов, а там с 2022 г. накопилось много нераспределенного кеша.
Слабее рынка — привилегированные бумаги Мечела (-8,5%). Они всегда самые волатильные, и при сильной коррекции широкого рынка падают кратно больше бенчмарка. Когда индекс пойдет в отскок, они тоже восстановятся быстрее всех.
Рубль снизился на полпроцента относительно юаня и доллара, а против евро укрепился на процент. Кто-то опасался после праздников падения рубля, но явно просчитался. Относительное спокойствие на валютном рынке и стабильность курса связаны с положительным сальдо торгового баланса страны. Курс юаня ниже 14 и доллар недалеко от 100 — это фундаментально нормально.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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