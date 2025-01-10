Что так напугало рынок акций

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи резко снизился более 2,5% и на закрытии вечерки был у 2765 п.; от недавнего максимума рынка провал уже почти 5%. Причина распродаж — угрозы санкций против российской нефтянки от уходящей администрации Байдена и якобы изменившиеся геополитические подходы со стороны команды Трампа. Участники рынка испугались затягивания конфликта. Видится, что здесь много эмоций, и рынок наверняка вскоре отскочит, но возникшая неопределенность в моменте ухудшает биржевой сентимент и снижает спрос на акции.Сильнее рынка — акции X5. Бумаги после 9-месячной паузы вернулись на торги и закрылись даже в плюсе, то есть провал рынка за это время в них был полностью проигнорирован. Причина устойчивости акций ритейлера — ожидания возврата корпорации к выплате дивидендов, а там с 2022 г. накопилось много нераспределенного кеша.Слабее рынка — привилегированные бумаги Мечела (-8,5%). Они всегда самые волатильные, и при сильной коррекции широкого рынка падают кратно больше бенчмарка. Когда индекс пойдет в отскок, они тоже восстановятся быстрее всех.Рубль снизился на полпроцента относительно юаня и доллара, а против евро укрепился на процент. Кто-то опасался после праздников падения рубля, но явно просчитался. Относительное спокойствие на валютном рынке и стабильность курса связаны с положительным сальдо торгового баланса страны. Курс юаня ниже 14 и доллар недалеко от 100 — это фундаментально нормально.
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи резко снизился более 2,5% и на закрытии вечерки был у 2765 п.; от недавнего максимума рынка провал уже почти 5%. Причина распродаж — угрозы санкций против российской нефтянки от уходящей администрации Байдена и якобы изменившиеся геополитические подходы со стороны команды Трампа. Участники рынка испугались затягивания конфликта. Видится, что здесь много эмоций, и рынок наверняка вскоре отскочит, но возникшая неопределенность в моменте ухудшает биржевой сентимент и снижает спрос на акции.
Сильнее рынка — акции X5. Бумаги после 9-месячной паузы вернулись на торги и закрылись даже в плюсе, то есть провал рынка за это время в них был полностью проигнорирован. Причина устойчивости акций ритейлера — ожидания возврата корпорации к выплате дивидендов, а там с 2022 г. накопилось много нераспределенного кеша.
Слабее рынка — привилегированные бумаги Мечела (-8,5%). Они всегда самые волатильные, и при сильной коррекции широкого рынка падают кратно больше бенчмарка. Когда индекс пойдет в отскок, они тоже восстановятся быстрее всех.
Рубль снизился на полпроцента относительно юаня и доллара, а против евро укрепился на процент. Кто-то опасался после праздников падения рубля, но явно просчитался. Относительное спокойствие на валютном рынке и стабильность курса связаны с положительным сальдо торгового баланса страны. Курс юаня ниже 14 и доллар недалеко от 100 — это фундаментально нормально.
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