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Российский рынок акций снижается в первые часы торговой сессии - 10.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций снижается в первые часы торговой сессии
Российский рынок акций снижается в первые часы торговой сессии - 10.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в первые часы торговой сессии
Российский рынок акций после небольшого роста на открытии переходит к снижению в первые часы основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T11:51+0300
2025-01-10T11:51+0300
экономика
российский рынок акций
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций после небольшого роста на открытии переходит к снижению в первые часы основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.41 мск снижался на 0,49%, до 2 759,4 пункта. В начале торгов российский рынок акций повышался на 0,07%. В частности, заметно падают в цене акции "Роснефти" (-6,46%), АФК "Система" (-1,44%), "Распадской" (-1,31%), префы "Мечела" (-0,91%). При этом ощутимый рост демонстрируют бумаги "Фармасинтеза" (+3,68%), "Абрау Дюрсо" (+3,48%), "СПБ биржи" (+1,96%), НМТП (+1,78%). "Сейчас рынок находится в поисках равновесных уровней после роста перед новым заседанием ЦБ России в феврале. Если проходим 2 754 пункта, идем обратно на 2 640 пунктов", - полагает Владислав Антонов из BitRiver. "В целом потенциал развития снижения я расцениваю как ограниченный ввиду комфортной ситуации на рынке нефти и сохраняющихся позитивных экономических и геополитических ожиданий. И уже на следующей неделе рассчитываю на оживление спроса на российские "фишки" и возврат индекса Мосбиржи к росту", - в свою очередь комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
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российский рынок акций
Экономика, российский рынок акций
11:51 10.01.2025
 
Российский рынок акций снижается в первые часы торговой сессии

Российский рынок акций переходит к снижению в первые часы торговой сессии

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций после небольшого роста на открытии переходит к снижению в первые часы основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 11.41 мск снижался на 0,49%, до 2 759,4 пункта. В начале торгов российский рынок акций повышался на 0,07%.
В частности, заметно падают в цене акции "Роснефти" (-6,46%), АФК "Система" (-1,44%), "Распадской" (-1,31%), префы "Мечела" (-0,91%). При этом ощутимый рост демонстрируют бумаги "Фармасинтеза" (+3,68%), "Абрау Дюрсо" (+3,48%), "СПБ биржи" (+1,96%), НМТП (+1,78%).
"Сейчас рынок находится в поисках равновесных уровней после роста перед новым заседанием ЦБ России в феврале. Если проходим 2 754 пункта, идем обратно на 2 640 пунктов", - полагает Владислав Антонов из BitRiver.
"В целом потенциал развития снижения я расцениваю как ограниченный ввиду комфортной ситуации на рынке нефти и сохраняющихся позитивных экономических и геополитических ожиданий. И уже на следующей неделе рассчитываю на оживление спроса на российские "фишки" и возврат индекса Мосбиржи к росту", - в свою очередь комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
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Экономикароссийский рынок акций
 
 
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