https://1prime.ru/20250110/rynok-854114633.html

Российский рынок акций снижается в первые часы торговой сессии

Российский рынок акций снижается в первые часы торговой сессии - 10.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в первые часы торговой сессии

Российский рынок акций после небольшого роста на открытии переходит к снижению в первые часы основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T11:51+0300

2025-01-10T11:51+0300

2025-01-10T11:51+0300

экономика

российский рынок акций

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций после небольшого роста на открытии переходит к снижению в первые часы основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.41 мск снижался на 0,49%, до 2 759,4 пункта. В начале торгов российский рынок акций повышался на 0,07%. В частности, заметно падают в цене акции "Роснефти" (-6,46%), АФК "Система" (-1,44%), "Распадской" (-1,31%), префы "Мечела" (-0,91%). При этом ощутимый рост демонстрируют бумаги "Фармасинтеза" (+3,68%), "Абрау Дюрсо" (+3,48%), "СПБ биржи" (+1,96%), НМТП (+1,78%). "Сейчас рынок находится в поисках равновесных уровней после роста перед новым заседанием ЦБ России в феврале. Если проходим 2 754 пункта, идем обратно на 2 640 пунктов", - полагает Владислав Антонов из BitRiver. "В целом потенциал развития снижения я расцениваю как ограниченный ввиду комфортной ситуации на рынке нефти и сохраняющихся позитивных экономических и геополитических ожиданий. И уже на следующей неделе рассчитываю на оживление спроса на российские "фишки" и возврат индекса Мосбиржи к росту", - в свою очередь комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

https://1prime.ru/20250110/yuan-854111684.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций