Настроения немного ухудшились

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Рынок не смог сохранить импульс к росту. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 2,38%, индекс РТС упал на 2.97%. В сегменте суверенного долга настроения тоже ухудшились, индекс RGBI потерял 0,23%. На валютном рынке наблюдалась повышенная волатильность. Курс рубля, устанавливаемый Банком России, повысился до 102,29 рубля за один доллар США с 101,67 рубля за доллар в предыдущий день. Курс китайского юаня вырос до 13,69 с 13,42 рубля.Повышенную волатильность на валютном рынке провоцируют опасения перед возможным новым пакетом антироссийских санкций, предусматривающим ограничения в отношении российской нефтяной отрасли.Годовые темпы роста ВВП в конце 2024 года повысились, до 3,6% в ноябре с 3,2% в октябре, по оценке Минэкономики. Темпы экономического роста, по оценкам ведомства, в 2024 году, скорее всего, превысят 4%, а октябрьский прогноз о росте на 3,9% будет скорректирован в сторону повышения.Котировки Brent вернулись к уровням выше 77 долларов США за баррель. Цены на нефть Urals FOB, торговавшуюся с дисконтом 10-11 долларов за баррель в ноябре и декабре, скорее всего, также отреагировали ростом. Для сравнения, дисконт цены на нефть Urals к Brent в портах Индии в ноябре и декабре 2024 года составлял только 3-4 доллара США. Даже если новые санкции приведут к увеличению дисконта, то выросшие в начале января цены на нефть должны в некоторой степени нивелировать последствия санкций.Акции транспортных компаний оказались в лидерах снижения в четверг. Акции Совкомфлота снизились на 5,1%, привилегированные акции Транснефти показали снижение на 5,3%.В лидерах роста оказались бумаги Фосагро и Полюса, которые подорожали на 2,7% и на 0,7% соответственно. Вчера на Московской бирже после редомициляции начались торги акциями Х5. В самом начале торгов котировки акций ритейлера повысились, достигая 3000 рублей, но не удержали рост и завершили день закрылись на уровне 2800 рублей за одну акцию, что тем не менее превышает уровни до приостановки торгов в апреле. Оборот по акциям Х5 превысил 18 миллиардов рублей. Ожидания по дивидендам и высокий потенциал роста котировок акций Х5 (до 3900, по нашей оценке) оказывают поддержку котировкам Х5.Снижение на фондовом рынке сегодня, вероятно, продолжится на фоне сохраняющихся опасений перед санкциями. Тем не менее появившееся сообщения о возможной встрече президентов России и США могут поддержать рыночные настроения.
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Рынок не смог сохранить импульс к росту. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 2,38%, индекс РТС упал на 2.97%. В сегменте суверенного долга настроения тоже ухудшились, индекс RGBI потерял 0,23%. На валютном рынке наблюдалась повышенная волатильность. Курс рубля, устанавливаемый Банком России, повысился до 102,29 рубля за один доллар США с 101,67 рубля за доллар в предыдущий день. Курс китайского юаня вырос до 13,69 с 13,42 рубля.
Повышенную волатильность на валютном рынке провоцируют опасения перед возможным новым пакетом антироссийских санкций, предусматривающим ограничения в отношении российской нефтяной отрасли.
Годовые темпы роста ВВП в конце 2024 года повысились, до 3,6% в ноябре с 3,2% в октябре, по оценке Минэкономики. Темпы экономического роста, по оценкам ведомства, в 2024 году, скорее всего, превысят 4%, а октябрьский прогноз о росте на 3,9% будет скорректирован в сторону повышения.
Котировки Brent вернулись к уровням выше 77 долларов США за баррель. Цены на нефть Urals FOB, торговавшуюся с дисконтом 10-11 долларов за баррель в ноябре и декабре, скорее всего, также отреагировали ростом. Для сравнения, дисконт цены на нефть Urals к Brent в портах Индии в ноябре и декабре 2024 года составлял только 3-4 доллара США. Даже если новые санкции приведут к увеличению дисконта, то выросшие в начале января цены на нефть должны в некоторой степени нивелировать последствия санкций.
Акции транспортных компаний оказались в лидерах снижения в четверг. Акции Совкомфлота снизились на 5,1%, привилегированные акции Транснефти показали снижение на 5,3%.
В лидерах роста оказались бумаги Фосагро и Полюса, которые подорожали на 2,7% и на 0,7% соответственно. Вчера на Московской бирже после редомициляции начались торги акциями Х5. В самом начале торгов котировки акций ритейлера повысились, достигая 3000 рублей, но не удержали рост и завершили день закрылись на уровне 2800 рублей за одну акцию, что тем не менее превышает уровни до приостановки торгов в апреле. Оборот по акциям Х5 превысил 18 миллиардов рублей. Ожидания по дивидендам и высокий потенциал роста котировок акций Х5 (до 3900, по нашей оценке) оказывают поддержку котировкам Х5.
Снижение на фондовом рынке сегодня, вероятно, продолжится на фоне сохраняющихся опасений перед санкциями. Тем не менее появившееся сообщения о возможной встрече президентов России и США могут поддержать рыночные настроения.
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