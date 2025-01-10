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Российский рынок акций растет в начале торгов

Российский рынок акций растет в начале торгов - 10.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в начале торгов

Российский рынок акций в начале торгов повышается на 0,07%, следует из данных Московской биржи. | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T10:09+0300

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2025-01-10T10:09+0300

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российский рынок акций

биржевые торги

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов повышается на 0,07%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,07%, до 2 775,19 пункта; индекс Мосбиржи в юанях снижается на 0,27%, до 936,96.

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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