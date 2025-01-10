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Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций растет в начале торгов - 10.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций в начале торгов повышается на 0,07%, следует из данных Московской биржи. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T10:09+0300
2025-01-10T10:09+0300
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов повышается на 0,07%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,07%, до 2 775,19 пункта; индекс Мосбиржи в юанях снижается на 0,27%, до 936,96.
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россия, российский рынок акций, биржевые торги
РОССИЯ, российский рынок акций, биржевые торги
Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций в начале торгов растет на 0,07%
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов повышается на 0,07%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,07%, до 2 775,19 пункта; индекс Мосбиржи в юанях снижается на 0,27%, до 936,96.