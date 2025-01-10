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Япония расширила антироссийские санкции
Япония расширила антироссийские санкции - 10.01.2025, ПРАЙМ
Япония расширила антироссийские санкции
Япония расширила антироссийский санкционный список в связи с ситуацией на Украине, включив в него 11 физических лиц, 29 юридических лиц и три банка, говорится в | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T11:47+0300
2025-01-10T11:47+0300
2025-01-10T11:47+0300
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ТОКИО, 10 янв – ПРАЙМ. Япония расширила антироссийский санкционный список в связи с ситуацией на Украине, включив в него 11 физических лиц, 29 юридических лиц и три банка, говорится в вестнике кабинета министров страны. В частности, санкции вводятся против генерального директора "Алросы" Павла Маринычева, вице-президента ЦМРБанка Дмитрия Никулина, владельца ООО "Технология" Алексея Буднева, ООО "ПСВ Технологии" Сергея Петрова, первого заместителя генерального директора государственной корпорации "Ростех" Владимира Артякова. Меры предполагают заморозку активов в случае их обнаружения. По словам источника РИА Новости, близкого к бизнесмену, у Маринычева нет активов в Японии. Под санкции также попали ЦМРБанк, АО "РФК-Банк" и АО "Тимер Банк". Меры в отношении финансовых организаций вступят в силу с 9 февраля этого года. Япония с марта 2022 года начала вводить персональные санкции против россиян, в том числе жителей новых регионов страны, а также санкции против компаний и организаций - в виде заморозки активов и запрета на экспорт.
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россия, япония, санкции против рф
РОССИЯ, ЯПОНИЯ, санкции против РФ
Япония расширила антироссийские санкции
Япония вводит санкции против 11 физлиц, 29 юрлиц и трех банков из России
ТОКИО, 10 янв – ПРАЙМ. Япония расширила антироссийский санкционный список в связи с ситуацией на Украине, включив в него 11 физических лиц, 29 юридических лиц и три банка, говорится в вестнике кабинета министров страны.
В частности, санкции вводятся против генерального директора "Алросы" Павла Маринычева, вице-президента ЦМРБанка Дмитрия Никулина, владельца ООО "Технология" Алексея Буднева, ООО "ПСВ Технологии" Сергея Петрова, первого заместителя генерального директора государственной корпорации "Ростех" Владимира Артякова.
Меры предполагают заморозку активов в случае их обнаружения. По словам источника РИА Новости, близкого к бизнесмену, у Маринычева нет активов в Японии.
Под санкции также попали ЦМРБанк, АО "РФК-Банк" и АО "Тимер Банк".
Меры в отношении финансовых организаций вступят в силу с 9 февраля этого года.
Япония с марта 2022 года начала вводить персональные санкции против россиян, в том числе жителей новых регионов страны, а также санкции против компаний и организаций - в виде заморозки активов и запрета на экспорт.
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