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Более 30 нефтесервисных компаний России попали под новые санкции США

Более 30 нефтесервисных компаний России попали под новые санкции США - 10.01.2025, ПРАЙМ

Более 30 нефтесервисных компаний России попали под новые санкции США

США наложили санкции более чем на 30 российских нефтесервисных компаний, включая "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет бывшие... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T18:31+0300

2025-01-10T18:31+0300

2025-01-10T18:32+0300

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нефтяные компании

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. США наложили санкции более чем на 30 российских нефтесервисных компаний, включая "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет бывшие активы Baker Hughes в России), заявил в пятницу американский минфин. "Российская нефтяная промышленность поддерживается поставщиками важнейших специализированных услуг, которые позволяют добывающим компаниям сохранять приток нефти из скважин и предоставляют технические ноу-хау и оборудование, позволяющие нефтедобывающим компаниям получить доступ к сложным запасам... сегодняшние действия вводят санкции в отношении более чем 30 российских нефтесервисных компаний", - говорится в материалах минфина США. В частности, рестрикции вводятся в отношении компаний "РН-Бурение" и "Технологии ОФС", а также "РН-ГРП", "РН-Сервис", "РН-Ванкор", "Ачимгаз", "Газпром Шельфпроект", "Атлас ННБ", "ФракДжет-Волга", "Инвестгеосервис", "Нафтагаз-Бурение", "Петро Велт Технолоджис", "ТНГ-Групп", "УДС Нефть". США наложили санкции и на ряд других нефтесервисных компаний.

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сша, санкции против рф, нефтяные компании