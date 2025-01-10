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Более 30 нефтесервисных компаний России попали под новые санкции США - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Более 30 нефтесервисных компаний России попали под новые санкции США
Более 30 нефтесервисных компаний России попали под новые санкции США - 10.01.2025, ПРАЙМ
Более 30 нефтесервисных компаний России попали под новые санкции США
США наложили санкции более чем на 30 российских нефтесервисных компаний, включая "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет бывшие... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T18:31+0300
2025-01-10T18:32+0300
политика
сша
санкции против рф
нефтяные компании
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. США наложили санкции более чем на 30 российских нефтесервисных компаний, включая "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет бывшие активы Baker Hughes в России), заявил в пятницу американский минфин. "Российская нефтяная промышленность поддерживается поставщиками важнейших специализированных услуг, которые позволяют добывающим компаниям сохранять приток нефти из скважин и предоставляют технические ноу-хау и оборудование, позволяющие нефтедобывающим компаниям получить доступ к сложным запасам... сегодняшние действия вводят санкции в отношении более чем 30 российских нефтесервисных компаний", - говорится в материалах минфина США. В частности, рестрикции вводятся в отношении компаний "РН-Бурение" и "Технологии ОФС", а также "РН-ГРП", "РН-Сервис", "РН-Ванкор", "Ачимгаз", "Газпром Шельфпроект", "Атлас ННБ", "ФракДжет-Волга", "Инвестгеосервис", "Нафтагаз-Бурение", "Петро Велт Технолоджис", "ТНГ-Групп", "УДС Нефть". США наложили санкции и на ряд других нефтесервисных компаний.
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сша, санкции против рф, нефтяные компании
Политика, США, санкции против РФ, нефтяные компании
18:31 10.01.2025 (обновлено: 18:32 10.01.2025)
 
Более 30 нефтесервисных компаний России попали под новые санкции США

США ввели санкции Против в отношении более 30 нефтесервисных компаний России

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. США наложили санкции более чем на 30 российских нефтесервисных компаний, включая "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет бывшие активы Baker Hughes в России), заявил в пятницу американский минфин.
"Российская нефтяная промышленность поддерживается поставщиками важнейших специализированных услуг, которые позволяют добывающим компаниям сохранять приток нефти из скважин и предоставляют технические ноу-хау и оборудование, позволяющие нефтедобывающим компаниям получить доступ к сложным запасам... сегодняшние действия вводят санкции в отношении более чем 30 российских нефтесервисных компаний", - говорится в материалах минфина США.
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В частности, рестрикции вводятся в отношении компаний "РН-Бурение" и "Технологии ОФС", а также "РН-ГРП", "РН-Сервис", "РН-Ванкор", "Ачимгаз", "Газпром Шельфпроект", "Атлас ННБ", "ФракДжет-Волга", "Инвестгеосервис", "Нафтагаз-Бурение", "Петро Велт Технолоджис", "ТНГ-Групп", "УДС Нефть". США наложили санкции и на ряд других нефтесервисных компаний.
 
ПолитикаСШАсанкции против РФнефтяные компании
 
 
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