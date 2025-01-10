https://1prime.ru/20250110/sanktsii-854126778.html
В США объяснили цели введения масштабных санкций против российского ТЭК
В США объяснили цели введения масштабных санкций против российского ТЭК - 10.01.2025, ПРАЙМ
В США объяснили цели введения масштабных санкций против российского ТЭК
США в пятницу объявили о введении самых масштабных санкций против российского энергетического сектора, которые будут обходиться Москве в "миллиарды долларов... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T19:07+0300
2025-01-10T19:07+0300
2025-01-10T19:08+0300
политика
сша
санкции против рф
тэк
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/38/828583847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa64b117455a84bac45225577122811d.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. США в пятницу объявили о введении самых масштабных санкций против российского энергетического сектора, которые будут обходиться Москве в "миллиарды долларов ежемесячно", сообщили журналистам высокопоставленные представители американской администрации."Эти санкции направлены на российскую нефть и сжиженный природный газ и являются частью обязательств, принятых президентом Байденом и лидерами G7, чтобы увеличить издержки Кремля за продолжение этого бессмысленного конфликта (на Украине - ред.)", – заявили американские чиновники в ходе специального брифинга.В рамках пакета санкций, как уточняется, ограничения коснутся двух нефтяных компаний из числа крупнейших в России и 183 судов, участвующих в перевозках российских энергоресурсов, включая так называемый "теневой флот". Также меры коснутся десятков трейдеров, компаний, обслуживающих российские нефтяные месторождения, и чиновников российского энергосектора.По данным представителей американской администрации, новая волна санкций направлена не только на снижение доходов России от экспорта энергоресурсов, но и на деградацию ее производственных мощностей, что, по задумке Вашингтона, сделает обход санкций еще более затратным для Москвы."Логика этих санкций заключается в том, чтобы затронуть каждый этап цепочки производства и распределения российской нефти - от производителей до судов, посредников и портов", – добавили в администрации США.
https://1prime.ru/20250110/sanktsii-854125426.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/38/828583847_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6cd4f47fe16efb64e519fe55cbd906b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, санкции против рф, тэк
Политика, США, санкции против РФ, ТЭК
В США объяснили цели введения масштабных санкций против российского ТЭК
Белый дом: санкции против ТЭК РФ введены, чтобы увеличить издержки Кремля
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. США в пятницу объявили о введении самых масштабных санкций против российского энергетического сектора, которые будут обходиться Москве в "миллиарды долларов ежемесячно", сообщили журналистам высокопоставленные представители американской администрации.
"Эти санкции направлены на российскую нефть и сжиженный природный газ и являются частью обязательств, принятых президентом Байденом и лидерами G7, чтобы увеличить издержки Кремля за продолжение этого бессмысленного конфликта (на Украине - ред.)", – заявили американские чиновники в ходе специального брифинга.
В рамках пакета санкций, как уточняется, ограничения коснутся двух нефтяных компаний из числа крупнейших в России и 183 судов, участвующих в перевозках российских энергоресурсов, включая так называемый "теневой флот". Также меры коснутся десятков трейдеров, компаний, обслуживающих российские нефтяные месторождения, и чиновников российского энергосектора.
По данным представителей американской администрации, новая волна санкций направлена не только на снижение доходов России от экспорта энергоресурсов, но и на деградацию ее производственных мощностей, что, по задумке Вашингтона, сделает обход санкций еще более затратным для Москвы.
Новая политика США: за работу с ТЭК РФ под санкции может попасть кто угодно
"Логика этих санкций заключается в том, чтобы затронуть каждый этап цепочки производства и распределения российской нефти - от производителей до судов, посредников и портов", – добавили в администрации США.