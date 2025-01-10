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В США объяснили цели введения масштабных санкций против российского ТЭК - 10.01.2025, ПРАЙМ
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В США объяснили цели введения масштабных санкций против российского ТЭК
В США объяснили цели введения масштабных санкций против российского ТЭК - 10.01.2025, ПРАЙМ
В США объяснили цели введения масштабных санкций против российского ТЭК
США в пятницу объявили о введении самых масштабных санкций против российского энергетического сектора, которые будут обходиться Москве в "миллиарды долларов... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T19:07+0300
2025-01-10T19:08+0300
политика
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. США в пятницу объявили о введении самых масштабных санкций против российского энергетического сектора, которые будут обходиться Москве в "миллиарды долларов ежемесячно", сообщили журналистам высокопоставленные представители американской администрации."Эти санкции направлены на российскую нефть и сжиженный природный газ и являются частью обязательств, принятых президентом Байденом и лидерами G7, чтобы увеличить издержки Кремля за продолжение этого бессмысленного конфликта (на Украине - ред.)", – заявили американские чиновники в ходе специального брифинга.В рамках пакета санкций, как уточняется, ограничения коснутся двух нефтяных компаний из числа крупнейших в России и 183 судов, участвующих в перевозках российских энергоресурсов, включая так называемый "теневой флот". Также меры коснутся десятков трейдеров, компаний, обслуживающих российские нефтяные месторождения, и чиновников российского энергосектора.По данным представителей американской администрации, новая волна санкций направлена не только на снижение доходов России от экспорта энергоресурсов, но и на деградацию ее производственных мощностей, что, по задумке Вашингтона, сделает обход санкций еще более затратным для Москвы."Логика этих санкций заключается в том, чтобы затронуть каждый этап цепочки производства и распределения российской нефти - от производителей до судов, посредников и портов", – добавили в администрации США.
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сша, санкции против рф, тэк
Политика, США, санкции против РФ, ТЭК
19:07 10.01.2025 (обновлено: 19:08 10.01.2025)
 
В США объяснили цели введения масштабных санкций против российского ТЭК

Белый дом: санкции против ТЭК РФ введены, чтобы увеличить издержки Кремля

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. США в пятницу объявили о введении самых масштабных санкций против российского энергетического сектора, которые будут обходиться Москве в "миллиарды долларов ежемесячно", сообщили журналистам высокопоставленные представители американской администрации.
"Эти санкции направлены на российскую нефть и сжиженный природный газ и являются частью обязательств, принятых президентом Байденом и лидерами G7, чтобы увеличить издержки Кремля за продолжение этого бессмысленного конфликта (на Украине - ред.)", – заявили американские чиновники в ходе специального брифинга.
В рамках пакета санкций, как уточняется, ограничения коснутся двух нефтяных компаний из числа крупнейших в России и 183 судов, участвующих в перевозках российских энергоресурсов, включая так называемый "теневой флот". Также меры коснутся десятков трейдеров, компаний, обслуживающих российские нефтяные месторождения, и чиновников российского энергосектора.
По данным представителей американской администрации, новая волна санкций направлена не только на снижение доходов России от экспорта энергоресурсов, но и на деградацию ее производственных мощностей, что, по задумке Вашингтона, сделает обход санкций еще более затратным для Москвы.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Новая политика США: за работу с ТЭК РФ под санкции может попасть кто угодно
18:28
"Логика этих санкций заключается в том, чтобы затронуть каждый этап цепочки производства и распределения российской нефти - от производителей до судов, посредников и портов", – добавили в администрации США.
 
ПолитикаСШАсанкции против РФТЭК
 
 
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