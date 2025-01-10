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США разрешили нефтесервисные услуги для ряда проектов с участием России - 10.01.2025, ПРАЙМ
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США разрешили нефтесервисные услуги для ряда проектов с участием России
США разрешили нефтесервисные услуги для ряда проектов с участием России - 10.01.2025, ПРАЙМ
США разрешили нефтесервисные услуги для ряда проектов с участием России
Министерство финансов США в рамках новых антироссийских санкций сделало исключение для оказания нефтесервисных услуг для Каспийского трубопроводного консорциума | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T19:46+0300
2025-01-10T19:47+0300
экономика
сша
проекты
россия
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Министерство финансов США в рамках новых антироссийских санкций сделало исключение для оказания нефтесервисных услуг для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), "Тенгизшевройла" и проекта "Сахалин-2", следует из соответствующего документа. Согласно лицензии № 121 управления по контролю за иностранными активами (OFAC), нефтесервисные услуги для них разрешены до 28 июня 2025 года. Речь идет в том числе об услугах, связанных с транспортировкой нефти. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell. ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) было создано в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron для разработки месторождения Тенгиз. Chevron принадлежит 50% ТШО, "Казмунайгазу" - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура "Лукойла") - 5%. "Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. Крупнейший акционер проекта – "Газпром" с 77,5%, японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5% и 10% соответственно. Основные объемы с проекта идут в Японию.
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сша, проекты, россия
Экономика, США, проекты, РОССИЯ
19:46 10.01.2025 (обновлено: 19:47 10.01.2025)
 
США разрешили нефтесервисные услуги для ряда проектов с участием России

США разрешили нефтесервисные услуги для ряда проектов с Участием РФ до 28 июня

© AFP / Brendan SmialowskiЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© AFP / Brendan Smialowski
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Министерство финансов США в рамках новых антироссийских санкций сделало исключение для оказания нефтесервисных услуг для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), "Тенгизшевройла" и проекта "Сахалин-2", следует из соответствующего документа.
Согласно лицензии № 121 управления по контролю за иностранными активами (OFAC), нефтесервисные услуги для них разрешены до 28 июня 2025 года. Речь идет в том числе об услугах, связанных с транспортировкой нефти.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) было создано в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron для разработки месторождения Тенгиз. Chevron принадлежит 50% ТШО, "Казмунайгазу" - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура "Лукойла") - 5%.
Американский флаг, Вашингтон, США
США ввели самые масштабные санкции против российского энергосектора
18:42
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.
Крупнейший акционер проекта – "Газпром" с 77,5%, японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5% и 10% соответственно. Основные объемы с проекта идут в Японию.
 
ЭкономикаСШАпроектыРОССИЯ
 
 
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