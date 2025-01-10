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Сбербанк выявил 10 кредитных финансовых пирамид

Сбербанк выявил 10 кредитных финансовых пирамид - 10.01.2025, ПРАЙМ

Сбербанк выявил 10 кредитных финансовых пирамид

Сбербанк выявил 10 кредитных финансовых пирамид, от которых уже пострадали 2,3 тысячи человек, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T08:22+0300

2025-01-10T08:22+0300

2025-01-10T08:22+0300

россия

сбербанк

финансовые пирамиды

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Сбербанк выявил 10 кредитных финансовых пирамид, от которых уже пострадали 2,3 тысячи человек, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. Топ-менеджер отметил, что вновь стали появляться финансовые пирамиды, и если раньше мошенники стремились привлечь средства неосведомлённых граждан, обещая им необоснованно высокие доходы, то сейчас они предлагают жертве оформить на себя кредит. "Прямо сейчас мы прорабатываем 10 подобных пирамид. У нас уже есть данные о 2300 пострадавших от подобного мошенничества", - заявил Кузнецов. Он указал, что суть обмана заключается в том, что жертва берет кредит на свое имя за вознаграждение. "Основная часть полученных средств передаётся мошенникам. Заемщику оставляют небольшую долю и обещают ежемесячно направлять деньги на погашение кредита. Так происходит несколько месяцев, чтобы у жертвы не возникло подозрений и она не забила тревогу слишком рано. Многократно повторив обман, мошенники исчезают с деньгами", - пояснил Кузнецов. При этом топ-менеджер отметил, что Сбербанку уже удалось спасти от таких аферистов-пирамидчиков 1,6 миллиарда рублей клиентов банка.

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россия, сбербанк, финансовые пирамиды