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"Могут занять Одессу". В США забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте - 10.01.2025, ПРАЙМ
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"Могут занять Одессу". В США забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте
"Могут занять Одессу". В США забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте - 10.01.2025, ПРАЙМ
"Могут занять Одессу". В США забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте
Российские войска могли бы взять под контроль Одессу и продвинуться дальше, если бы решились на это. Таким мнением поделился полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T15:58+0300
2025-01-10T15:58+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Российские войска могли бы взять под контроль Одессу и продвинуться дальше, если бы решились на это. Таким мнением поделился полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Давайте посмотрим правде в глаза: если бы русские захотели, они могли бы занять Одессу и все, что находится вдоль этой линии, дойти до Днепра, пересечь Днепр", — сказал он.Ранее Генштаб ВСУ сообщил о сложной обстановке на фронте, а Министерство обороны России объявило об успешных наступательных операциях, в результате которых освободили город Курахово на юго-западе Донбасса. ВСУ уже потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю января.
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россия, украина, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
15:58 10.01.2025
 
"Могут занять Одессу". В США забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте

Полковник ВС США Уилкерсон: ВС России при желании могли бы занять Одессу

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Российские войска могли бы взять под контроль Одессу и продвинуться дальше, если бы решились на это. Таким мнением поделился полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Давайте посмотрим правде в глаза: если бы русские захотели, они могли бы занять Одессу и все, что находится вдоль этой линии, дойти до Днепра, пересечь Днепр", — сказал он.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил о сложной обстановке на фронте, а Министерство обороны России объявило об успешных наступательных операциях, в результате которых освободили город Курахово на юго-западе Донбасса. ВСУ уже потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю января.
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