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США сократили импорт черных металлов и руд из России

США сократили импорт черных металлов и руд из России - 10.01.2025, ПРАЙМ

США сократили импорт черных металлов и руд из России

США по итогам одиннадцати месяцев 2024 года перешли к сокращению импорта различных металлов и руд из России: по сравнению с таким же периодом предыдущего года... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T04:15+0300

2025-01-10T04:15+0300

2025-01-10T04:15+0300

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. США по итогам одиннадцати месяцев 2024 года перешли к сокращению импорта различных металлов и руд из России: по сравнению с таким же периодом предыдущего года покупки черных металлов и алюминия упали в 16 и 19 раз соответственно, подсчитало РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. В прошедшем году США приобретали у России черные металлы и изделия из них, алюминий, руды, а также медь в небольших объемах. Больше всего за январь-ноябрь 2024 года Штаты купили у РФ черных металлов - на 12,6 миллиона долларов. Это оказалось в 16 раз меньше, чем за такой же период 2023 года. Из этой группы товаров у американцев самыми востребованными были ферросплавы. Сократились поставки в США и российского алюминия, в основном необработанного, - в 19 раз, до 2,3 миллиона долларов. Также в 5,3 раза упал импорт Вашингтоном металлических руд - до 872 тысяч долларов с 4,6 миллиона долларов. Из них РФ больше всего продавала ниобиевые, танталовые, ванадиевые и циркониевые руды. Кроме того, в небольших объемах американцы приобретали изделия из черных металлов - 116 тысяч долларов, что в 5,4 раза меньше, чем годом ранее, и меди - 13 тысяч, что втрое меньше, чем за одиннадцать месяцев 2023 года. Из этих товарных групп чаще всего импортировались металлические винты, болты, гайки и тому подобное.

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