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Почему Банк России может снизить ставку в феврале - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Почему Банк России может снизить ставку в феврале
Почему Банк России может снизить ставку в феврале - 10.01.2025, ПРАЙМ
Почему Банк России может снизить ставку в феврале
В январе 2025 года инфляция может ускориться, так как перед Новым годом многие работники получили премии, и это увеличило потребление. Но, уже в феврале... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T02:02+0300
2025-01-10T02:02+0300
банк россии
финансы
банки
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банк россии
ставка банка россии
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В январе 2025 года инфляция может ускориться, так как перед Новым годом многие работники получили премии, и это увеличило потребление. Но, уже в феврале ожидается стабилизация ситуации, поэтому Банк России на февральском заседании может сохранить ключевую ставку неизменной, как в декабре, или даже снизить, в случае дальнейшего охлаждения кредитования и позитивной динамики цен, рассказала агентству “Прайм” и. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана ФруминаОна напомнила, что в праздники расходы внутри страны росли, в том числе, из-за связанных с геополитической напряженностью и волатильностью курса рубля ограничений на зарубежные поездки.“На снижение инфляции работает продолжающееся сокращение кредитования корпоративного сектора. Банки приостановили выдачу одобренных ранее кредитов и повысили ставки. Одновременно в отдельных банках продолжается рост ставок по вкладам, что стимулирует перекачку средств и обеспечивает изъятие части денег из оборота”, - рассуждает она.В декабре Банк России реализовал самое мягкое решение из всех возможных, сохранив ключевую ставку на уровне 21%. Каким будет решение регулятора в ближайшие месяцы, зависит от перевеса настроений потребителей в сторону сбережений либо в сторону потребления.Одним из возможных вариантов в феврале может стать очередная пауза или даже снижение ставки на 1 п.п. - если за ближайший месяц мы увидим позитивную динамику по ценам и инфляционным ожиданиям. Высокая ставка - не самоцель для регулятора, а лишь один из способов обуздать инфляцию. Даже если она останется высокой, но появятся первые признаки ее замедления, ставку могут опустить.Если цены и инфляционные ожидания продолжат расти, возможен дальнейший рост ставки на 1 п.п. В целом ее стабилизации и дальнейшего снижения можно ожидать не ранее конца первого квартала - если не вмешаются непредвиденные обстоятельства, полагает Фрумина.“Меры, принимаемые ЦБ, больше влияют на ограничение предложения, чем на ограничение спроса. Поэтому для борьбы с инфляцией задействованы параллельные инструменты стимулирования производства, включающие льготные кредиты. Комплекс принятых решений должен позволить победить инфляцию”, - заключила она.
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финансы, банки, рэу им. г.в.плеханова, банк россии, ставка банка россии
Банк России, Финансы, Банки, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Банк России, ставка Банка России
02:02 10.01.2025
 
Почему Банк России может снизить ставку в феврале

Финансист Фрумина: ЦБ может снизить ставку в феврале даже при высокой инфляции

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В январе 2025 года инфляция может ускориться, так как перед Новым годом многие работники получили премии, и это увеличило потребление. Но, уже в феврале ожидается стабилизация ситуации, поэтому Банк России на февральском заседании может сохранить ключевую ставку неизменной, как в декабре, или даже снизить, в случае дальнейшего охлаждения кредитования и позитивной динамики цен, рассказала агентству “Прайм” и. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина
Она напомнила, что в праздники расходы внутри страны росли, в том числе, из-за связанных с геополитической напряженностью и волатильностью курса рубля ограничений на зарубежные поездки.
“На снижение инфляции работает продолжающееся сокращение кредитования корпоративного сектора. Банки приостановили выдачу одобренных ранее кредитов и повысили ставки. Одновременно в отдельных банках продолжается рост ставок по вкладам, что стимулирует перекачку средств и обеспечивает изъятие части денег из оборота”, - рассуждает она.
В декабре Банк России реализовал самое мягкое решение из всех возможных, сохранив ключевую ставку на уровне 21%. Каким будет решение регулятора в ближайшие месяцы, зависит от перевеса настроений потребителей в сторону сбережений либо в сторону потребления.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
Разворот. Когда банк может снизить ставку по вкладу вслед за ключевой
Вчера, 02:02
Одним из возможных вариантов в феврале может стать очередная пауза или даже снижение ставки на 1 п.п. - если за ближайший месяц мы увидим позитивную динамику по ценам и инфляционным ожиданиям. Высокая ставка - не самоцель для регулятора, а лишь один из способов обуздать инфляцию. Даже если она останется высокой, но появятся первые признаки ее замедления, ставку могут опустить.
Если цены и инфляционные ожидания продолжат расти, возможен дальнейший рост ставки на 1 п.п. В целом ее стабилизации и дальнейшего снижения можно ожидать не ранее конца первого квартала - если не вмешаются непредвиденные обстоятельства, полагает Фрумина.
“Меры, принимаемые ЦБ, больше влияют на ограничение предложения, чем на ограничение спроса. Поэтому для борьбы с инфляцией задействованы параллельные инструменты стимулирования производства, включающие льготные кредиты. Комплекс принятых решений должен позволить победить инфляцию”, - заключила она.
 
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