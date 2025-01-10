https://1prime.ru/20250110/strategiya-854113266.html

Глава Минобороны Украины рассказал о военной стратегии Киева на 2025 год

Глава Минобороны Украины рассказал о военной стратегии Киева на 2025 год - 10.01.2025, ПРАЙМ

Глава Минобороны Украины рассказал о военной стратегии Киева на 2025 год

Киев на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в Германии представил военную стратегию на этот год, заявил глава Минобороны Украины Рустем... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T10:52+0300

2025-01-10T10:52+0300

2025-01-10T10:52+0300

политика

украина

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Киев на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в Германии представил военную стратегию на этот год, заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров."Военная стратегия на 2025 год. Во время встречи мы представили нашу стратегию, основанную на четырех ключевых приоритетах: стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности Украины, усиление защиты неба и морских путей, асимметричный ответ на попытки... добиться превосходства", — отметил он в социальных сетях.Ранее генштаб Вооруженных Сил Украины уже предупредил о сложной обстановке на фронте. В декабре президент России, Владимир Путин, также сообщил о большом количестве освобожденных территорий и высоких потерях в рядах Вооруженных Сил Украины.

https://1prime.ru/20250109/nato-854106206.html

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