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Арбитражный суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries
Арбитражный суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries - 10.01.2025, ПРАЙМ
Арбитражный суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries
Арбитражный суд Московской области установил, что Татьяна Ким владеет 99% долей в ООО "Вайлдберриз", тогда как Владислав Бакальчук владеет только 1% доли. Об... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T09:07+0300
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россия
суд
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области установил, что Татьяна Ким владеет 99% долей в ООО "Вайлдберриз", тогда как Владислав Бакальчук владеет только 1% доли. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на официальное распоряжение суда.В решении суда не обнаружено подтверждения претензиям Бакальчука относительно сделок, которые связаны с передачей активов компании Wildberries в объединенную компанию РВБ."Доказательств того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и истцу, представлены не были", — сказано в тексте документа.
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россия, суд
Арбитражный суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries
Суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries, не найдя доказательств
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области установил, что Татьяна Ким владеет 99% долей в ООО "Вайлдберриз", тогда как Владислав Бакальчук владеет только 1% доли. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на официальное распоряжение суда.
В решении суда не обнаружено подтверждения претензиям Бакальчука относительно сделок, которые связаны с передачей активов компании Wildberries в объединенную компанию РВБ.
"Доказательств того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и истцу, представлены не были", — сказано в тексте документа.
Бакальчук подал иск по сделке о передаче прав на Wildberries.ru