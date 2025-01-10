https://1prime.ru/20250110/sud-854110172.html

Арбитражный суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries

Арбитражный суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries - 10.01.2025, ПРАЙМ

Арбитражный суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries

Арбитражный суд Московской области установил, что Татьяна Ким владеет 99% долей в ООО "Вайлдберриз", тогда как Владислав Бакальчук владеет только 1% доли. Об... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T09:07+0300

2025-01-10T09:07+0300

2025-01-10T09:07+0300

россия

суд

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области установил, что Татьяна Ким владеет 99% долей в ООО "Вайлдберриз", тогда как Владислав Бакальчук владеет только 1% доли. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на официальное распоряжение суда.В решении суда не обнаружено подтверждения претензиям Бакальчука относительно сделок, которые связаны с передачей активов компании Wildberries в объединенную компанию РВБ."Доказательств того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и истцу, представлены не были", — сказано в тексте документа.

https://1prime.ru/20241003/prava-851940309.html

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