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Подполье сообщило о массовых перебросках техники НАТО в Польше
Подполье сообщило о массовых перебросках техники НАТО в Польше - 10.01.2025, ПРАЙМ
Подполье сообщило о массовых перебросках техники НАТО в Польше
Очевидцы сообщают о глобальных перебросках техники НАТО в Польше. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T09:40+0300
2025-01-10T09:40+0300
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Очевидцы сообщают о глобальных перебросках техники НАТО в Польше. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."В последние дни из Польши много поступает сведений об огромном перемещении сил и средств. Перемещение техники идет настолько глобальное, что не замечать его просто не получается", — заметил собеседник агентства.Он также поделился, что очевидец прислал ему видео, на котором запечатлена перевозка американских бронетранспортеров MaxxPro. Свидетели наблюдали десятки мини-колонн за последние несколько ночей. Одна из колонн была замечена на западе от Варшавы, а другая - на Краковском шоссе, близко к Жешуве, который является транспортным узлом для поставки западного оружия на Украину.Лебедев также заметил, что получил информацию о прибытии двух американских кораблей с оружием в Гданьск.
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польша, нато, техника
Подполье сообщило о массовых перебросках техники НАТО в Польше
Лебедев: очевидцы сообщили о массовом перемещении техники НАТО в Польше
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Очевидцы сообщают о глобальных перебросках техники НАТО в Польше. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В последние дни из Польши много поступает сведений об огромном перемещении сил и средств. Перемещение техники идет настолько глобальное, что не замечать его просто не получается", — заметил собеседник агентства.
Он также поделился, что очевидец прислал ему видео, на котором запечатлена перевозка американских бронетранспортеров MaxxPro. Свидетели наблюдали десятки мини-колонн за последние несколько ночей. Одна из колонн была замечена на западе от Варшавы, а другая - на Краковском шоссе, близко к Жешуве, который является транспортным узлом для поставки западного оружия на Украину.
Лебедев также заметил, что получил информацию о прибытии двух американских кораблей с оружием в Гданьск.
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