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Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным - 10.01.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
Лидер президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп объявил о намерении встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T08:24+0300
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россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. Лидер президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп объявил о намерении встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Отмечается, что стороны уже начали подготовку к переговорам президентов. "Он (Владимир Путин - ред.) хочет встретиться, и мы занимается организацией", - заявил Трамп журналистам в своей резиденции во Флориде, подчеркивая, что позднее будет решено, может ли встреча стать трехсторонней, то есть с участием председателя КНР Си Цзиньпина.Ранее 9 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент не получал запросы о контактах от команды Трампа.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
08:24 10.01.2025 (обновлено: 08:37 10.01.2025)
 
Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

Трамп объявил об организации встречи с Путиным

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. Лидер президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп объявил о намерении встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Отмечается, что стороны уже начали подготовку к переговорам президентов.
"Он (Владимир Путин - ред.) хочет встретиться, и мы занимается организацией", - заявил Трамп журналистам в своей резиденции во Флориде, подчеркивая, что позднее будет решено, может ли встреча стать трехсторонней, то есть с участием председателя КНР Си Цзиньпина.
Ранее 9 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент не получал запросы о контактах от команды Трампа.
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Песков ответил на вопрос о контактах команды Трампа с Путиным
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РОССИЯСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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