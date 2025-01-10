https://1prime.ru/20250110/tramp-854108913.html

Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным - 10.01.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

Лидер президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп объявил о намерении встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T08:24+0300

2025-01-10T08:24+0300

2025-01-10T08:37+0300

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cb46411aa54743f0a5e11dfdea29d68d.jpg

ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. Лидер президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп объявил о намерении встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Отмечается, что стороны уже начали подготовку к переговорам президентов. "Он (Владимир Путин - ред.) хочет встретиться, и мы занимается организацией", - заявил Трамп журналистам в своей резиденции во Флориде, подчеркивая, что позднее будет решено, может ли встреча стать трехсторонней, то есть с участием председателя КНР Си Цзиньпина.Ранее 9 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент не получал запросы о контактах от команды Трампа.

https://1prime.ru/20250109/peskov-854094031.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, владимир путин, дональд трамп