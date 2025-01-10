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Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным - 10.01.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
Лидер президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп объявил о намерении встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T08:24+0300
2025-01-10T08:24+0300
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ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. Лидер президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп объявил о намерении встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Отмечается, что стороны уже начали подготовку к переговорам президентов. "Он (Владимир Путин - ред.) хочет встретиться, и мы занимается организацией", - заявил Трамп журналистам в своей резиденции во Флориде, подчеркивая, что позднее будет решено, может ли встреча стать трехсторонней, то есть с участием председателя КНР Си Цзиньпина.Ранее 9 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент не получал запросы о контактах от команды Трампа.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
Трамп объявил об организации встречи с Путиным
ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. Лидер президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп объявил о намерении встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Отмечается, что стороны уже начали подготовку к переговорам президентов.
"Он (Владимир Путин - ред.) хочет встретиться, и мы занимается организацией", - заявил Трамп журналистам в своей резиденции во Флориде, подчеркивая, что позднее будет решено, может ли встреча стать трехсторонней, то есть с участием председателя КНР Си Цзиньпина.
Ранее 9 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент не получал запросы о контактах от команды Трампа.
Песков ответил на вопрос о контактах команды Трампа с Путиным