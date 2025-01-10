https://1prime.ru/20250110/tramp-854109141.html

В Совбезе РФ рассказали, что означают притязания Трампа на новые территории

В Совбезе РФ рассказали, что означают притязания Трампа на новые территории - 10.01.2025, ПРАЙМ

В Совбезе РФ рассказали, что означают притязания Трампа на новые территории

Недавние заявления вновь избранного американского президента Дональда Трампа о возможности присоединения Гренландии и Канады вызывают обсуждения относительно... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T08:27+0300

2025-01-10T08:27+0300

2025-01-10T08:42+0300

сша

дональд трамп

гренландия

канада

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Недавние заявления вновь избранного американского президента Дональда Трампа о возможности присоединения Гренландии и Канады вызывают обсуждения относительно нового курса Вашингтона, который включает переход к более активному управлению и консолидации стран Запада на имперской основе. Такое мнение высказал Александр Яковенко, заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" и член научного совета при российском Совете безопасности."Заявления Трампа о претензиях на Гренландию и Панамский канал, а также о присоединении Мексики и Канады к США могут показаться экстравагантными в привычной для нас послевоенной системе координат: суверенитет, нерушимость границ и тому подобное. Но на это можно взглянуть и иначе, и тогда все будет выглядеть куда как реалистично" — отметил он в своей статье под названием "Расширение США: волк и три поросенка?".Он также указал на то, что смена власти в США имеет признаки революции, что подчеркивает возвращение страны к историческим методам имперской экспансии. Яковенко отметает, что в ответ на "геополитические вызовы" со стороны России, Китая и других стран, не входящих в западный блок, а также в контексте четырех десятилетий глобализации, западным государствам необходимо перейти к более активным мерам управления, что подразумевает консолидацию на имперских основах.В качестве иллюстрации своей точки зрения эксперт ссылался на действия Илона Маска, который поддерживает инициативу о создании единого союза из пяти англосаксонских стран, что можно рассматривать как новое воплощение Британской империи под другим руководством.В конце декабря 2024 года Трамп охарактеризовал владение Гренландией как "абсолютную необходимость" для США, комментируя назначение нового американского посла в Дании, Кена Хауэри. В ответ премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что "Гренландия не продается и никогда не будет". Ранее в тот день агентство Рейтер сообщило, что Трамп всерьез рассматривает возможность применения дипломатических и экономических мер для приобретения Гренландии.Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

https://1prime.ru/20250109/peskov-854094148.html

сша

гренландия

канада

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, гренландия, канада