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В Кремле рассказали что нужно для переговоров Путина и Трампа - 10.01.2025, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали что нужно для переговоров Путина и Трампа
В Кремле рассказали что нужно для переговоров Путина и Трампа - 10.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали что нужно для переговоров Путина и Трампа
Для переговоров между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом нужно лишь их взаимное согласие вести диалог. Об этом... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T12:56+0300
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россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Для переговоров между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом нужно лишь их взаимное согласие вести диалог. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Никакие условия для этого (переговоров Путина и Трампа - ред.) не требуются, требуется желание, обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога", - сказал он журналистам.В то же время пресс-секретарь российского лидера напомнил об открытости Путина к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом.
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
12:56 10.01.2025
 
В Кремле рассказали что нужно для переговоров Путина и Трампа

Песков: для диалога Путина и Трампа нужно обоюдное желание лидеров вести диалог

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Для переговоров между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом нужно лишь их взаимное согласие вести диалог. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Никакие условия для этого (переговоров Путина и Трампа - ред.) не требуются, требуется желание, обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога", - сказал он журналистам.
В то же время пресс-секретарь российского лидера напомнил об открытости Путина к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом.
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РОССИЯСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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