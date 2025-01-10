https://1prime.ru/20250110/tramp-854116139.html

В Кремле рассказали что нужно для переговоров Путина и Трампа

В Кремле рассказали что нужно для переговоров Путина и Трампа - 10.01.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали что нужно для переговоров Путина и Трампа

Для переговоров между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом нужно лишь их взаимное согласие вести диалог. Об этом... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T12:56+0300

2025-01-10T12:56+0300

2025-01-10T12:56+0300

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Для переговоров между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом нужно лишь их взаимное согласие вести диалог. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Никакие условия для этого (переговоров Путина и Трампа - ред.) не требуются, требуется желание, обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога", - сказал он журналистам.В то же время пресс-секретарь российского лидера напомнил об открытости Путина к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом.

https://1prime.ru/20250110/peskov-854116001.html

сша

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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков