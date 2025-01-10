https://1prime.ru/20250110/tramp-854116139.html
В Кремле рассказали что нужно для переговоров Путина и Трампа
В Кремле рассказали что нужно для переговоров Путина и Трампа - 10.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали что нужно для переговоров Путина и Трампа
Для переговоров между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом нужно лишь их взаимное согласие вести диалог. Об этом... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T12:56+0300
2025-01-10T12:56+0300
2025-01-10T12:56+0300
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270321_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_70026ee9473d063e5d5a720553fb6c7d.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Для переговоров между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом нужно лишь их взаимное согласие вести диалог. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Никакие условия для этого (переговоров Путина и Трампа - ред.) не требуются, требуется желание, обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога", - сказал он журналистам.В то же время пресс-секретарь российского лидера напомнил об открытости Путина к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом.
https://1prime.ru/20250110/peskov-854116001.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270321_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_b3144b01b7a30e412f39a5789c423455.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали что нужно для переговоров Путина и Трампа
Песков: для диалога Путина и Трампа нужно обоюдное желание лидеров вести диалог
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Для переговоров между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом нужно лишь их взаимное согласие вести диалог. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Никакие условия для этого (переговоров Путина и Трампа - ред.) не требуются, требуется желание, обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога", - сказал он журналистам.
В то же время пресс-секретарь российского лидера напомнил об открытости Путина к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом.
Песков назвал Литву недружественной и враждебной страной для России