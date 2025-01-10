https://1prime.ru/20250110/tramp-854116375.html
Конкретных планов по встрече Путина и Трампа нет, заявил Песков
Конкретных планов по встрече Путина и Трампа нет, заявил Песков - 10.01.2025, ПРАЙМ
Конкретных планов по встрече Путина и Трампа нет, заявил Песков
Москва приветствует желание избранного президента США Дональда Трампа вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, но конкретных планов по встрече пока | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T13:02+0300
2025-01-10T13:02+0300
2025-01-10T13:03+0300
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Москва приветствует желание избранного президента США Дональда Трампа вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, но конкретных планов по встрече пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что российский лидер изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. "Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог, мы приветствуем это. Конкретики пока по-прежнему никакой нет", - сказал Песков журналистам. "Никаких там конкретных мыслей не промелькнуло, вы просто послушайте на английском языке сказанное. То есть, это ответы на такие чисто гипотетические вопросы, которые ему задавали журналисты", - сказал Песков, комментируя заявление Трампа о возможности трехсторонней встречи между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпинем.
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Конкретных планов по встрече Путина и Трампа нет, заявил Песков
Песков: конкретных планов по встрече Путина и Трампа пока нет
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Москва приветствует желание избранного президента США Дональда Трампа вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, но конкретных планов по встрече пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что российский лидер изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече.
"Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог, мы приветствуем это. Конкретики пока по-прежнему никакой нет", - сказал Песков журналистам.
"Никаких там конкретных мыслей не промелькнуло, вы просто послушайте на английском языке сказанное. То есть, это ответы на такие чисто гипотетические вопросы, которые ему задавали журналисты", - сказал Песков, комментируя заявление Трампа о возможности трехсторонней встречи между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпинем.
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