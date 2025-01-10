https://1prime.ru/20250110/tramp-854116375.html

Конкретных планов по встрече Путина и Трампа нет, заявил Песков

Конкретных планов по встрече Путина и Трампа нет, заявил Песков - 10.01.2025, ПРАЙМ

Конкретных планов по встрече Путина и Трампа нет, заявил Песков

Москва приветствует желание избранного президента США Дональда Трампа вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, но конкретных планов по встрече пока | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T13:02+0300

2025-01-10T13:02+0300

2025-01-10T13:03+0300

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Москва приветствует желание избранного президента США Дональда Трампа вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, но конкретных планов по встрече пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что российский лидер изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. "Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог, мы приветствуем это. Конкретики пока по-прежнему никакой нет", - сказал Песков журналистам. "Никаких там конкретных мыслей не промелькнуло, вы просто послушайте на английском языке сказанное. То есть, это ответы на такие чисто гипотетические вопросы, которые ему задавали журналисты", - сказал Песков, комментируя заявление Трампа о возможности трехсторонней встречи между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпинем.

https://1prime.ru/20250110/es-854110032.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков