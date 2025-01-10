Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД рассказали, когда стоит комментировать слова Трампа о Гренландии - 10.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250110/tramp-854117323.html
В МИД рассказали, когда стоит комментировать слова Трампа о Гренландии
В МИД рассказали, когда стоит комментировать слова Трампа о Гренландии - 10.01.2025, ПРАЙМ
В МИД рассказали, когда стоит комментировать слова Трампа о Гренландии
Слова лидера президентской гонки в США Дональда Трампа про Гренландию и Канаду можно будет комментировать только после его инаугурации. Об этом в беседе РИА... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T13:36+0300
2025-01-10T13:39+0300
россия
сша
дональд трамп
мид
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Слова лидера президентской гонки в США Дональда Трампа про Гренландию и Канаду можно будет комментировать только после его инаугурации. Об этом в беседе РИА Новости сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.По ее словам, избранный глава Белого дома пока только готовится к этому."Вот когда он вступит в должность, тогда это, так сказать, можно будет комментировать как официальную позицию государства. На данном этапе он только готовится к этому", - сказала Захарова.Ранее Дональд Трамп сделал заявление о том, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, и подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности. Премьер Гренландии Муте Эгеде со своей стороны сказал, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться.
https://1prime.ru/20250110/ramshtayn-854114521.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, дональд трамп, мид, мария захарова
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, МИД, Мария Захарова
13:36 10.01.2025 (обновлено: 13:39 10.01.2025)
 
В МИД рассказали, когда стоит комментировать слова Трампа о Гренландии

МИД: слова Трампа о Гренландии будут комментировать после вступления в должность

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Слова лидера президентской гонки в США Дональда Трампа про Гренландию и Канаду можно будет комментировать только после его инаугурации. Об этом в беседе РИА Новости сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, избранный глава Белого дома пока только готовится к этому.
"Вот когда он вступит в должность, тогда это, так сказать, можно будет комментировать как официальную позицию государства. На данном этапе он только готовится к этому", - сказала Захарова.
Ранее Дональд Трамп сделал заявление о том, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, и подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности. Премьер Гренландии Муте Эгеде со своей стороны сказал, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
СМИ: Киев не уверен, что "Рамштайн" продолжит существовать при Трампе
11:49
 
РОССИЯСШАДональд ТрампМИДМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала