https://1prime.ru/20250110/tramp-854117323.html

В МИД рассказали, когда стоит комментировать слова Трампа о Гренландии

В МИД рассказали, когда стоит комментировать слова Трампа о Гренландии - 10.01.2025, ПРАЙМ

В МИД рассказали, когда стоит комментировать слова Трампа о Гренландии

Слова лидера президентской гонки в США Дональда Трампа про Гренландию и Канаду можно будет комментировать только после его инаугурации. Об этом в беседе РИА... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T13:36+0300

2025-01-10T13:36+0300

2025-01-10T13:39+0300

россия

сша

дональд трамп

мид

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Слова лидера президентской гонки в США Дональда Трампа про Гренландию и Канаду можно будет комментировать только после его инаугурации. Об этом в беседе РИА Новости сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.По ее словам, избранный глава Белого дома пока только готовится к этому."Вот когда он вступит в должность, тогда это, так сказать, можно будет комментировать как официальную позицию государства. На данном этапе он только готовится к этому", - сказала Захарова.Ранее Дональд Трамп сделал заявление о том, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, и подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности. Премьер Гренландии Муте Эгеде со своей стороны сказал, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться.

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россия, сша, дональд трамп, мид, мария захарова