https://1prime.ru/20250110/tramp-854117323.html
В МИД рассказали, когда стоит комментировать слова Трампа о Гренландии
В МИД рассказали, когда стоит комментировать слова Трампа о Гренландии - 10.01.2025, ПРАЙМ
В МИД рассказали, когда стоит комментировать слова Трампа о Гренландии
Слова лидера президентской гонки в США Дональда Трампа про Гренландию и Канаду можно будет комментировать только после его инаугурации. Об этом в беседе РИА... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T13:36+0300
2025-01-10T13:36+0300
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Слова лидера президентской гонки в США Дональда Трампа про Гренландию и Канаду можно будет комментировать только после его инаугурации. Об этом в беседе РИА Новости сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.По ее словам, избранный глава Белого дома пока только готовится к этому."Вот когда он вступит в должность, тогда это, так сказать, можно будет комментировать как официальную позицию государства. На данном этапе он только готовится к этому", - сказала Захарова.Ранее Дональд Трамп сделал заявление о том, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, и подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности. Премьер Гренландии Муте Эгеде со своей стороны сказал, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться.
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россия, сша, дональд трамп, мид, мария захарова
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, МИД, Мария Захарова
В МИД рассказали, когда стоит комментировать слова Трампа о Гренландии
МИД: слова Трампа о Гренландии будут комментировать после вступления в должность
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Слова лидера президентской гонки в США Дональда Трампа про Гренландию и Канаду можно будет комментировать только после его инаугурации. Об этом в беседе РИА Новости сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, избранный глава Белого дома пока только готовится к этому.
"Вот когда он вступит в должность, тогда это, так сказать, можно будет комментировать как официальную позицию государства. На данном этапе он только готовится к этому", - сказала Захарова.
Ранее Дональд Трамп сделал заявление о том, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, и подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности. Премьер Гренландии Муте Эгеде со своей стороны сказал, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться.
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