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Суд освободил Трампа от ответственности по делу о подлоге документов - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Суд освободил Трампа от ответственности по делу о подлоге документов
Суд освободил Трампа от ответственности по делу о подлоге документов - 10.01.2025, ПРАЙМ
Суд освободил Трампа от ответственности по делу о подлоге документов
Суд в Нью-Йорке освободил избранного президента США Дональда Трампа от ответственности по делу о фальсификации деловой документации, оставив в силе лишь... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T18:16+0300
2025-01-10T18:26+0300
нью-йорк
суд
дональд трамп
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Суд в Нью-Йорке освободил избранного президента США Дональда Трампа от ответственности по делу о фальсификации деловой документации, оставив в силе лишь формальную судимость, передает корреспондент РИА Новости."На данный момент я выношу этот приговор (безусловное освобождение - ред.) по всем 34 пунктам обвинения", - сказал судья."Безусловное освобождение" подразумевает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело прекращается без назначения наказания, то есть Трампу не грозит ни тюрьма, ни штраф. Трамп при таком раскладе станет первым осужденным президентом, хоть и "безусловно освобожденным".Речь идет о деле о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемой связи.Ранее сообщалось, что даже максимально мягкий приговор, допустимый законодательством Нью-Йорка, фактически закрепит беспрецедентный статус первого бывшего президента, осужденного за совершение преступления.В свою очередь, команда Трампа уже пообещала обжаловать приговор политику в виде безусловного освобождения."Мы твердо намерены подать апелляцию на этот вердикт", - сказал его адвокат Тодд Бланш в ходе судебного заседания.
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нью-йорк, суд, дональд трамп
Нью-Йорк, суд, Дональд Трамп
18:16 10.01.2025 (обновлено: 18:26 10.01.2025)
 
Суд освободил Трампа от ответственности по делу о подлоге документов

Суд в Нью-Йорке освободил Трампа от ответственности по делу о подлоге документов

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Суд в Нью-Йорке освободил избранного президента США Дональда Трампа от ответственности по делу о фальсификации деловой документации, оставив в силе лишь формальную судимость, передает корреспондент РИА Новости.
"На данный момент я выношу этот приговор (безусловное освобождение - ред.) по всем 34 пунктам обвинения", - сказал судья.
"Безусловное освобождение" подразумевает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело прекращается без назначения наказания, то есть Трампу не грозит ни тюрьма, ни штраф. Трамп при таком раскладе станет первым осужденным президентом, хоть и "безусловно освобожденным".
Речь идет о деле о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемой связи.
Ранее сообщалось, что даже максимально мягкий приговор, допустимый законодательством Нью-Йорка, фактически закрепит беспрецедентный статус первого бывшего президента, осужденного за совершение преступления.
В свою очередь, команда Трампа уже пообещала обжаловать приговор политику в виде безусловного освобождения.
"Мы твердо намерены подать апелляцию на этот вердикт", - сказал его адвокат Тодд Бланш в ходе судебного заседания.
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