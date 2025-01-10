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Россияне в новогодние праздники активно бронировали летние туры

Россияне в новогодние праздники активно бронировали летние туры - 10.01.2025, ПРАЙМ

Россияне в новогодние праздники активно бронировали летние туры

Россияне в дни новогодних выходных активнее, чем годом ранее, занимались бронированием отдыха на весну и лето: заказы туров на май выросли вдвое, а на июнь-июль | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T11:38+0300

2025-01-10T11:38+0300

2025-01-10T11:38+0300

россия

туризм

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Россияне в дни новогодних выходных активнее, чем годом ранее, занимались бронированием отдыха на весну и лето: заказы туров на май выросли вдвое, а на июнь-июль - на 70-80%, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "В дни зимних каникул россияне активно бронировали летний отдых в России. В среднем заказы туров на май по сравнению с первой неделей января 2024 года подросли вдвое, на июнь-июль – на 70-80%. Традиционно среди самых активных путешественников – Москва и область, на которые по состоянию на 10 января приходится более 40% всех летних бронирований, еще 10% занимает Санкт-Петербург, дальше идут Новосибирская, Свердловская, Нижегородская области, Краснодарский край", - сообщили в РСТ со ссылкой на данные платформы Travelline. Отмечается, что спрос на главные летние направления – Крым и Краснодарский край – продолжает расти. "При этом Крым сохраняет более высокие темпы роста благодаря низкой базе. Средний рост объема бронирований на июнь почти трехкратный – 177%, на июль – 132%. Ялта и Алушта показывают увеличение более чем вдвое, а Коктебель – почти в пять раз. Абсолютный рекорд не только на крымском направлении, но и в целом среди всех регионов страны, показывают объекты размещения Севастополя. Здесь рост спроса на весну-лето достигает 80%, а конкретно на июнь-июль – в 3-5 раз", - рассказали в союзе. Июнь и июль в Краснодарском крае также активно бронировались в последние две недели, прирост по региону в среднем составляет 55% и 33% соответственно, говорится в сообщении. Менее всего востребован пока Адлер, Сочи прибавил 15-20%. В Геленджике число броней на июнь выросло на 57%. А лидирует Туапсе – на июнь рост составляет 375%, на июль – 500%. Северный Кавказ продолжает наращивать турпоток, но темпы по разным месяцам и направлениям очень неровные. "На весенний сезон бронирования не особенно выросли по сравнению с прошлым годом, а лето вполне востребовано. Дагестан показывает рост на 20-30%, а Адыгея выросла на июнь-июль почти втрое. Не столь заметный рост, но он есть, по Кабардино-Балкарии и Северной Осетии", - рассказали аналитики. Среди других популярных направлений выделяется Приморский край – здесь рост на лето, по данным РСТ, почти вдвое (+81%). Основная аудитория – Москва (более 50%), местные жители (25%), а также туристы из других регионов Дальнего Востока – Хабаровского края (10%), Сахалина (5%), Камчатки (2%).

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россия, туризм