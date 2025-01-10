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Ситуация на Украине огорчила глав МО НАТО, заявили в Польше - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Ситуация на Украине огорчила глав МО НАТО, заявили в Польше
Ситуация на Украине огорчила глав МО НАТО, заявили в Польше - 10.01.2025, ПРАЙМ
Ситуация на Украине огорчила глав МО НАТО, заявили в Польше
Участники встречи министров обороны стран НАТО, состоявшейся в немецком Рамштайне, остались расстроенными из-за сложной ситуации на Украине. Об этом сообщил... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T11:21+0300
2025-01-10T11:21+0300
политика
украина
нато
польша
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ВАРШАВА, 10 янв – ПРАЙМ. Участники встречи министров обороны стран НАТО, состоявшейся в немецком Рамштайне, остались расстроенными из-за сложной ситуации на Украине. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM."Настроение не есть хорошее. В первую очередь это исходит из трудной ситуации на Украине", — отметил он.Косиняк-Камыш также добавил, что избранный президент США Дональд Трамп не имеет мирного плана для Украины.Он также отметил, что сложная обстановка на линии фронта вызывает высокую степень напряженности и усталости у людей.
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украина
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украина, нато, польша
Политика, УКРАИНА, НАТО, ПОЛЬША
11:21 10.01.2025
 
Ситуация на Украине огорчила глав МО НАТО, заявили в Польше

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: ситуация на Украине огорчила глав НАТО

© Фото : NATOФлаг НАТО в Брюсселе, Бельгия
Флаг НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© Фото : NATO
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ВАРШАВА, 10 янв – ПРАЙМ. Участники встречи министров обороны стран НАТО, состоявшейся в немецком Рамштайне, остались расстроенными из-за сложной ситуации на Украине. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.
"Настроение не есть хорошее. В первую очередь это исходит из трудной ситуации на Украине", — отметил он.
Косиняк-Камыш также добавил, что избранный президент США Дональд Трамп не имеет мирного плана для Украины.
Он также отметил, что сложная обстановка на линии фронта вызывает высокую степень напряженности и усталости у людей.
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