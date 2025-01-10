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Ситуация на Украине огорчила глав МО НАТО, заявили в Польше
Ситуация на Украине огорчила глав МО НАТО, заявили в Польше - 10.01.2025, ПРАЙМ
Ситуация на Украине огорчила глав МО НАТО, заявили в Польше
Участники встречи министров обороны стран НАТО, состоявшейся в немецком Рамштайне, остались расстроенными из-за сложной ситуации на Украине. Об этом сообщил... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T11:21+0300
2025-01-10T11:21+0300
2025-01-10T11:21+0300
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ВАРШАВА, 10 янв – ПРАЙМ. Участники встречи министров обороны стран НАТО, состоявшейся в немецком Рамштайне, остались расстроенными из-за сложной ситуации на Украине. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM."Настроение не есть хорошее. В первую очередь это исходит из трудной ситуации на Украине", — отметил он.Косиняк-Камыш также добавил, что избранный президент США Дональд Трамп не имеет мирного плана для Украины.Он также отметил, что сложная обстановка на линии фронта вызывает высокую степень напряженности и усталости у людей.
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Политика, УКРАИНА, НАТО, ПОЛЬША
Ситуация на Украине огорчила глав МО НАТО, заявили в Польше
Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: ситуация на Украине огорчила глав НАТО
ВАРШАВА, 10 янв – ПРАЙМ. Участники встречи министров обороны стран НАТО, состоявшейся в немецком Рамштайне, остались расстроенными из-за сложной ситуации на Украине. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.
"Настроение не есть хорошее. В первую очередь это исходит из трудной ситуации на Украине", — отметил он.
Косиняк-Камыш также добавил, что избранный президент США Дональд Трамп не имеет мирного плана для Украины.
Он также отметил, что сложная обстановка на линии фронта вызывает высокую степень напряженности и усталости у людей.
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