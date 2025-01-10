https://1prime.ru/20250110/ukraina-854115871.html
В ЕС объявили о предоставлении Киеву трех миллиарда евро под активы России
В ЕС объявили о предоставлении Киеву трех миллиарда евро под активы России - 10.01.2025, ПРАЙМ
В ЕС объявили о предоставлении Киеву трех миллиарда евро под активы России
Европейский Союз перечислит Украине 3 миллиарда евро в качестве первого транша кредита, обеспеченного российскими активами, в эту пятницу. Об этом сообщила на... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T12:43+0300
2025-01-10T12:43+0300
2025-01-10T12:43+0300
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв - ПРАЙМ. Европейский Союз перечислит Украине 3 миллиарда евро в качестве первого транша кредита, обеспеченного российскими активами, в эту пятницу. Об этом сообщила на платформе X председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что "сегодня мы передаем Украине 3 миллиарда евро как первый платеж в рамках кредита ЕС от G7".В конце прошлого года Еврокомиссия объявила, что первый транш из общего объема кредита в 18,1 миллиарда евро, который будет покрыт доходами от замороженных активов России, поступит в Киев к началу января 2025 года. Общая сумма кредита будет выплачена Украине в течение 2025 года.В ноябре вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с Украиной по первой части ранее согласованного кредита в 50 миллиардов долларов, из которых 18,1 миллиарда евро будет предоставлено с использованием доходов от замороженных российских активов. Также еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс подчеркнул, что выделение кредита также зависит от подписания меморандума о взаимопонимании и выполнения ряда предварительных условий.Европейский парламент, в котором поддерживают Урсулу фон дер Ляйен, 22 октября большинством голосов одобрил предложенный механизм предоставления Киеву кредита в 35 миллиардов евро, который будет обеспечен российскими активами. Эти средства составляют значительную часть общего кредита в 50 миллиардов долларов (примерно 45 миллиардов евро), который будет возвращен из доходов от замороженных российских суверенных активов.Кредит будет доступен Украине до конца 2024 года при соблюдении жестких условий, а все выплаты должны завершиться до конца 2025 года. Максимальный срок погашения составляет 45 лет. Заимствования, которые ЕС привлечет для финансирования этого кредита, будут гарантированы бюджетом Евросоюза. 95% доходов от замороженных активов России, поступающих в центральные депозитарии ценных бумаг в ЕС, пойдут в бюджет Союза и будут использованы в рамках механизма кредитного сотрудничества с Украиной. Оставшиеся 5% поступят в Европейский фонд мира. Кроме того, предоставление кредита будет связано с ранее озвученным планом реформ Украины.
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россия, украина, европа, замороженные российские активы
РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, замороженные российские активы
В ЕС объявили о предоставлении Киеву трех миллиарда евро под активы России
фон дер Ляйен: ЕС перечислит Киеву три миллиарда евро из кредита под активы РФ
БРЮССЕЛЬ, 10 янв - ПРАЙМ. Европейский Союз перечислит Украине 3 миллиарда евро в качестве первого транша кредита, обеспеченного российскими активами, в эту пятницу. Об этом сообщила на платформе X председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что "сегодня мы передаем Украине 3 миллиарда евро как первый платеж в рамках кредита ЕС от G7".
В конце прошлого года Еврокомиссия объявила, что первый транш из общего объема кредита в 18,1 миллиарда евро, который будет покрыт доходами от замороженных активов России, поступит в Киев к началу января 2025 года. Общая сумма кредита будет выплачена Украине в течение 2025 года.
В ноябре вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с Украиной по первой части ранее согласованного кредита в 50 миллиардов долларов, из которых 18,1 миллиарда евро будет предоставлено с использованием доходов от замороженных российских активов. Также еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс подчеркнул, что выделение кредита также зависит от подписания меморандума о взаимопонимании и выполнения ряда предварительных условий.
Каллас призвала использовать замороженные активы России для помощи Киеву
Европейский парламент, в котором поддерживают Урсулу фон дер Ляйен, 22 октября большинством голосов одобрил предложенный механизм предоставления Киеву кредита в 35 миллиардов евро, который будет обеспечен российскими активами. Эти средства составляют значительную часть общего кредита в 50 миллиардов долларов (примерно 45 миллиардов евро), который будет возвращен из доходов от замороженных российских суверенных активов.
Кредит будет доступен Украине до конца 2024 года при соблюдении жестких условий, а все выплаты должны завершиться до конца 2025 года. Максимальный срок погашения составляет 45 лет. Заимствования, которые ЕС привлечет для финансирования этого кредита, будут гарантированы бюджетом Евросоюза. 95% доходов от замороженных активов России, поступающих в центральные депозитарии ценных бумаг в ЕС, пойдут в бюджет Союза и будут использованы в рамках механизма кредитного сотрудничества с Украиной. Оставшиеся 5% поступят в Европейский фонд мира. Кроме того, предоставление кредита будет связано с ранее озвученным планом реформ Украины.