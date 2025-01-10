https://1prime.ru/20250110/ukraina-854117617.html

Захарова назвала Зеленского чудищем за одну его идею

Захарова назвала Зеленского чудищем за одну его идею - 10.01.2025, ПРАЙМ

Захарова назвала Зеленского чудищем за одну его идею

Владимир Зеленский, заявивший о желании отправить иностранных военных на Украину, показал себя кровожадным чудищем, поскольку он уже уничтожил своих граждан и... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T13:51+0300

2025-01-10T13:51+0300

2025-01-10T13:51+0300

россия

украина

мария захарова

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, заявивший о желании отправить иностранных военных на Украину, показал себя кровожадным чудищем, поскольку он уже уничтожил своих граждан и планирует уничтожить чужих, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Зеленский на заседании группы "Рамштайн" высказался за отправку на Украину иностранных военных еще до завершения конфликта. "Он просто уничтожил своих граждан. Видимо, теперь настал черед уничтожать тех, кого они считают своими союзниками. Ну, кровожадное чудище, это же понятно… Видимо, посчитал себя каким-то там, я не знаю, мессией, а оказался кровожадным чудищем", - сказала Захарова.

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россия, украина, мария захарова, владимир зеленский