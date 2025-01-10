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Захарова назвала Зеленского чудищем за одну его идею - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Захарова назвала Зеленского чудищем за одну его идею
Захарова назвала Зеленского чудищем за одну его идею - 10.01.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала Зеленского чудищем за одну его идею
Владимир Зеленский, заявивший о желании отправить иностранных военных на Украину, показал себя кровожадным чудищем, поскольку он уже уничтожил своих граждан и... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T13:51+0300
2025-01-10T13:51+0300
россия
украина
мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, заявивший о желании отправить иностранных военных на Украину, показал себя кровожадным чудищем, поскольку он уже уничтожил своих граждан и планирует уничтожить чужих, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Зеленский на заседании группы "Рамштайн" высказался за отправку на Украину иностранных военных еще до завершения конфликта. "Он просто уничтожил своих граждан. Видимо, теперь настал черед уничтожать тех, кого они считают своими союзниками. Ну, кровожадное чудище, это же понятно… Видимо, посчитал себя каким-то там, я не знаю, мессией, а оказался кровожадным чудищем", - сказала Захарова.
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россия, украина, мария захарова, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова, Владимир Зеленский
13:51 10.01.2025
 
Захарова назвала Зеленского чудищем за одну его идею

В МИД назвали Зеленского чудищем за идею отправить иностранные войска на Украину

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Кубы С. Лаврова и Б. Р. Паррилья
Встреча глав МИД РФ и Кубы С. Лаврова и Б. Р. Паррилья - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, заявивший о желании отправить иностранных военных на Украину, показал себя кровожадным чудищем, поскольку он уже уничтожил своих граждан и планирует уничтожить чужих, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Зеленский на заседании группы "Рамштайн" высказался за отправку на Украину иностранных военных еще до завершения конфликта.
"Он просто уничтожил своих граждан. Видимо, теперь настал черед уничтожать тех, кого они считают своими союзниками. Ну, кровожадное чудище, это же понятно… Видимо, посчитал себя каким-то там, я не знаю, мессией, а оказался кровожадным чудищем", - сказала Захарова.
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РОССИЯУКРАИНАМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
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