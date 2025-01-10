https://1prime.ru/20250110/ukraina-854118824.html
Украина не войдет в техническую группу ЕК и Словакии по энергетике
Украина не войдет в техническую группу ЕК и Словакии по энергетике - 10.01.2025, ПРАЙМ
Украина не войдет в техническую группу ЕК и Словакии по энергетике
Украина не войдет в техническую группу ЕС-Словакия по энергетике, созданную после прекращения транзита российского газа, сообщила на брифинге в Брюсселе... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T14:49+0300
2025-01-10T14:49+0300
2025-01-10T14:49+0300
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – ПРАЙМ. Украина не войдет в техническую группу ЕС-Словакия по энергетике, созданную после прекращения транзита российского газа, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "Что касается состава группы, то на данный момент группа будет состоять из высокопоставленных представителей Европейской комиссии и Словакии", - сказала она. По словам представителя ЕК, "что касается Украины, то ЕК поддерживает контакты с Киевом как на политическом уровне, так и на техническом". Она также не смогла ответить на вопрос, может ли Словакия рассчитывать на денежную компенсацию со стороны Еврокомиссии из-за сложившейся ситуации, добавив, что этот вопрос должна решить совместная рабочая группа Словакии и Еврокомиссии.
https://1prime.ru/20250110/gaz-854117478.html
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Украина не войдет в техническую группу ЕК и Словакии по энергетике
Итконен: Украину не примут в техническую группу ЕК и Словакии по энергетике
БРЮССЕЛЬ, 10 янв – ПРАЙМ. Украина не войдет в техническую группу ЕС-Словакия по энергетике, созданную после прекращения транзита российского газа, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
"Что касается состава группы, то на данный момент группа будет состоять из высокопоставленных представителей Европейской комиссии и Словакии", - сказала она.
По словам представителя ЕК, "что касается Украины, то ЕК поддерживает контакты с Киевом как на политическом уровне, так и на техническом".
Она также не смогла ответить на вопрос, может ли Словакия рассчитывать на денежную компенсацию со стороны Еврокомиссии из-за сложившейся ситуации, добавив, что этот вопрос должна решить совместная рабочая группа Словакии и Еврокомиссии.
Фицо рассказал об обсуждениях вариантов транзита газа через Украину