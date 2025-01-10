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Вакансий с требованием о высшем образовании в России стало больше - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Вакансий с требованием о высшем образовании в России стало больше
Вакансий с требованием о высшем образовании в России стало больше - 10.01.2025, ПРАЙМ
Вакансий с требованием о высшем образовании в России стало больше
Количество вакансий с требованием о высшем образовании в России по итогам прошлого года увеличилось почти на 20%, говорится в исследовании сервиса "Авито... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T05:15+0300
2025-01-10T05:15+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Количество вакансий с требованием о высшем образовании в России по итогам прошлого года увеличилось почти на 20%, говорится в исследовании сервиса "Авито Работа", текст которого есть в распоряжении РИА Новости. "Аналитики изучили, как менялся спрос российских работодателей на сотрудников с высшим и средним специальным образованием в 2024 году. По данным платформы, в целом по России спрос на специалистов с высшим образованием вырос на 19% год к году, а на сотрудников со средним специальным - на 9%", - выяснили авторы исследования. Аналитики отметили, что требование к высшему образованию все чаще упоминается в вакансиях специалистов различных сфер деятельности. В топ попали консультанты (+164%), техники (+106%) и менеджеры по персоналу (+94%). Наиболее высокооплачиваемой вакансией с требованием о высшем образовании стала вакансия стоматолога: средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на эту позицию достигла 214 773 рублей в месяц. Наличие высшего образования у стоматологов является обязательным требованием, в связи с чем рост количества вакансий с его упоминанием совпадает с увеличением спроса на этих медицинских специалистов в целом. Вакансии для специалистов со средним специальным образованием также демонстрируют значительный рост. Наибольшая динамика отмечена среди штукатуров (+232%), штамповщиков (+179%) и монолитчиков (+169%). На самые высокие зарплатные предложения с указанным уровнем образования могут рассчитывать соискатели на позицию бурильщика - за 2024 год они составили 160 893 рублей в месяц при полной занятости.
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общество
Экономика, Общество
05:15 10.01.2025
 
Вакансий с требованием о высшем образовании в России стало больше

"Авито Работа": число вакансий с требованием о высшем образовании выросло почти на 20%

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Количество вакансий с требованием о высшем образовании в России по итогам прошлого года увеличилось почти на 20%, говорится в исследовании сервиса "Авито Работа", текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Аналитики изучили, как менялся спрос российских работодателей на сотрудников с высшим и средним специальным образованием в 2024 году. По данным платформы, в целом по России спрос на специалистов с высшим образованием вырос на 19% год к году, а на сотрудников со средним специальным - на 9%", - выяснили авторы исследования.
Аналитики отметили, что требование к высшему образованию все чаще упоминается в вакансиях специалистов различных сфер деятельности. В топ попали консультанты (+164%), техники (+106%) и менеджеры по персоналу (+94%). Наиболее высокооплачиваемой вакансией с требованием о высшем образовании стала вакансия стоматолога: средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на эту позицию достигла 214 773 рублей в месяц. Наличие высшего образования у стоматологов является обязательным требованием, в связи с чем рост количества вакансий с его упоминанием совпадает с увеличением спроса на этих медицинских специалистов в целом.
Вакансии для специалистов со средним специальным образованием также демонстрируют значительный рост. Наибольшая динамика отмечена среди штукатуров (+232%), штамповщиков (+179%) и монолитчиков (+169%). На самые высокие зарплатные предложения с указанным уровнем образования могут рассчитывать соискатели на позицию бурильщика - за 2024 год они составили 160 893 рублей в месяц при полной занятости.
 
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