Доллар и биткоин идут вверх

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В четверг, 9 января, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,10%, до 102,65 рубля, евро/рубль - до 105,69 рубля. Пара юань/рубль повысилась на 0,51%, до 13,58 рубля. ЦБ России установил официальные курсы валют на 10 января: доллар - 102,29 рубля, евро - 105,09 рубля.В текущей геополитической обстановке пара доллар/рубль продолжает крутиться вокруг уровня 103 руб. в ожидании новой порции информации. Сильное влияние на динамику рублевых пар оказывает дисбаланс между импортерами и экспортерами.Что касается нефтяного рынка, цена на нефть немного подросла. Баррель Brent подорожал на 0,99%, до 76,92 доллара. Потенциальные перебои в поставках на фоне геополитической напряженности и растущий спрос поддерживают покупателей. Администрация Байдена планирует ввести дополнительные санкции в отношении российского нефтяного экспорта накануне инаугурации Дональда Трампа 20 января.Укрепление американского доллара оказывает сдерживающее влияние на котировки нефти. Протокол заседания FOMC, опубликованный в среду, показал, что представители ФРС выразили обеспокоенность по поводу инфляции и возможного влияния политики избранного президента Дональда Трампа. Официальные лица ФРС указали, что будут действовать более осторожно в отношении снижения ставок из-за неопределенности.В пятницу, 10 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит 77,21 доллара. Несмотря на укрепление доллара, покупатели нацелены взять уровень 79 долларов к 16 января.Важно отметить, что Банк России возобновляет операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке после приостановки с 28 ноября 2024 года. С 9 по 14 января 2025 года ЦБ будет продавать валюту в объеме 3,41 миллиарда рублей ежедневно.Полагаю, что в ближайшие 2-3 торговых дня кардинальных изменений ожидать не стоит. Следим за двумя уровнями: 101,50 и 104,50 рубля. Пробой первого откроет дорогу к 99,80 рубля, второго - к 105,50 рубля.Индекс Мосбиржи упал на 2,38%, до 2773,12 п., индекс РТС - на 2,97%, до 854,03 п. На рынок давят технические факторы, а также новости о возможных новых санкциях США в отношении российской нефти. Считаю, что после заседания ЦБ России рост индекса IMOEX на 22% за 16 дней был чрезмерным. Сейчас рынок находится в поисках равновесных уровней после роста перед новым заседанием ЦБ России в феврале. Если проходим 2754 п., идем обратно на 2640 п.Пара BTCUSDt снизилась на 2,64%, до 92552 долларов. Падение цены замедлилось при приближении к уровню 90500 долларов. На этот раз покупатели отбились от уровня $91203. Пока не знаю планов покупателей на этом уровне, но у продавцов точно есть цель сорвать стопы под уровнем 90 тысяч долларов. Если цена восстановится до $100000 к 13 января, это будет указывать на консолидацию с последующим выходом вверх и обновление исторического максимума к концу января.
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В четверг, 9 января, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,10%, до 102,65 рубля, евро/рубль - до 105,69 рубля. Пара юань/рубль повысилась на 0,51%, до 13,58 рубля. ЦБ России установил официальные курсы валют на 10 января: доллар - 102,29 рубля, евро - 105,09 рубля.
В текущей геополитической обстановке пара доллар/рубль продолжает крутиться вокруг уровня 103 руб. в ожидании новой порции информации. Сильное влияние на динамику рублевых пар оказывает дисбаланс между импортерами и экспортерами.
Что касается нефтяного рынка, цена на нефть немного подросла. Баррель Brent подорожал на 0,99%, до 76,92 доллара. Потенциальные перебои в поставках на фоне геополитической напряженности и растущий спрос поддерживают покупателей. Администрация Байдена планирует ввести дополнительные санкции в отношении российского нефтяного экспорта накануне инаугурации Дональда Трампа 20 января.
Укрепление американского доллара оказывает сдерживающее влияние на котировки нефти. Протокол заседания FOMC, опубликованный в среду, показал, что представители ФРС выразили обеспокоенность по поводу инфляции и возможного влияния политики избранного президента Дональда Трампа. Официальные лица ФРС указали, что будут действовать более осторожно в отношении снижения ставок из-за неопределенности.
В пятницу, 10 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит 77,21 доллара. Несмотря на укрепление доллара, покупатели нацелены взять уровень 79 долларов к 16 января.
Важно отметить, что Банк России возобновляет операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке после приостановки с 28 ноября 2024 года. С 9 по 14 января 2025 года ЦБ будет продавать валюту в объеме 3,41 миллиарда рублей ежедневно.
Полагаю, что в ближайшие 2-3 торговых дня кардинальных изменений ожидать не стоит. Следим за двумя уровнями: 101,50 и 104,50 рубля. Пробой первого откроет дорогу к 99,80 рубля, второго - к 105,50 рубля.
Индекс Мосбиржи упал на 2,38%, до 2773,12 п., индекс РТС - на 2,97%, до 854,03 п. На рынок давят технические факторы, а также новости о возможных новых санкциях США в отношении российской нефти. Считаю, что после заседания ЦБ России рост индекса IMOEX на 22% за 16 дней был чрезмерным. Сейчас рынок находится в поисках равновесных уровней после роста перед новым заседанием ЦБ России в феврале. Если проходим 2754 п., идем обратно на 2640 п.
Пара BTCUSDt снизилась на 2,64%, до 92552 долларов. Падение цены замедлилось при приближении к уровню 90500 долларов. На этот раз покупатели отбились от уровня $91203. Пока не знаю планов покупателей на этом уровне, но у продавцов точно есть цель сорвать стопы под уровнем 90 тысяч долларов. Если цена восстановится до $100000 к 13 января, это будет указывать на консолидацию с последующим выходом вверх и обновление исторического максимума к концу января.
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