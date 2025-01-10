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Россия сохранит порядок въезда украинцев после признания белорусских виз

Россия сохранит порядок въезда украинцев после признания белорусских виз - 10.01.2025, ПРАЙМ

Россия сохранит порядок въезда украинцев после признания белорусских виз

Соглашение между Белоруссией и РФ о взаимном признании виз вступает в силу 11 января 2025 года. Оно сохраняет особый порядок въезда на территорию России в... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T18:38+0300

2025-01-10T18:38+0300

2025-01-10T18:38+0300

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Соглашение между Белоруссией и РФ о взаимном признании виз вступает в силу 11 января 2025 года. Оно сохраняет особый порядок въезда на территорию России в отношении граждан Украины, говорится в пресс-релизе белорусского МИД.Документ вступает в силу после выполнения обеими сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Предусматривается въезд иностранцев через международные КПП, по железной дороге, воздушным путям и шести участкам автодорог, сказано в сообщении.Помимо виз, в соглашении затронуты иные вопросы, связанные с въездом на территорию Союзного государства иностранцев и лиц без гражданства. "Особый порядок въезда на территорию Российской Федерации сохраняется в отношении граждан Украины", - говорится в пресс-релизе.Согласно решению правительства Российской Федерации, граждане Украины въезжают в Россию через два пункта пропуска. Один из них - в московском аэропорту "Шереметьево", другой - автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области.

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украина, россия, белоруссия, аэропорт шереметьево, мид, визы