https://1prime.ru/20250110/vstrecha-854116626.html

В Кремле сообщили, когда начнутся контакты Путина и Трампа

В Кремле сообщили, когда начнутся контакты Путина и Трампа - 10.01.2025, ПРАЙМ

В Кремле сообщили, когда начнутся контакты Путина и Трампа

Официальные контакты между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будут организованы после инаугурации Трампа. Об этом сообщил... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T13:13+0300

2025-01-10T13:13+0300

2025-01-10T13:13+0300

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Официальные контакты между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будут организованы после инаугурации Трампа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Исходим из обоюдной готовности к встрече, но по всей видимости после того, как господин Трамп войдет в овальный кабинет, уже будут какие-то движения", — сообщил пресс-секретарь главы государства.Он также добавил, что Москва приветствует готовность Трампа к диалогу, но конкретных планов по встрече пока нет. Песков подчеркнул, что для переговоров между лидерами двух стран не требуются предварительные условия, а лишь обоюдное желание и политическая воля решить проблемы через диалог.

https://1prime.ru/20250110/tramp-854116139.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп