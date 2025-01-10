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В Кремле сообщили, когда начнутся контакты Путина и Трампа
В Кремле сообщили, когда начнутся контакты Путина и Трампа - 10.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле сообщили, когда начнутся контакты Путина и Трампа
Официальные контакты между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будут организованы после инаугурации Трампа. Об этом сообщил... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T13:13+0300
2025-01-10T13:13+0300
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политика
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Официальные контакты между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будут организованы после инаугурации Трампа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Исходим из обоюдной готовности к встрече, но по всей видимости после того, как господин Трамп войдет в овальный кабинет, уже будут какие-то движения", — сообщил пресс-секретарь главы государства.Он также добавил, что Москва приветствует готовность Трампа к диалогу, но конкретных планов по встрече пока нет. Песков подчеркнул, что для переговоров между лидерами двух стран не требуются предварительные условия, а лишь обоюдное желание и политическая воля решить проблемы через диалог.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
В Кремле сообщили, когда начнутся контакты Путина и Трампа
Песков: контакты Путина и Трампа начнутся после вступления Трампа в должность
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Официальные контакты между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будут организованы после инаугурации Трампа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Исходим из обоюдной готовности к встрече, но по всей видимости после того, как господин Трамп войдет в овальный кабинет, уже будут какие-то движения", — сообщил пресс-секретарь главы государства.
Он также добавил, что Москва приветствует готовность Трампа к диалогу, но конкретных планов по встрече пока нет. Песков подчеркнул, что для переговоров между лидерами двух стран не требуются предварительные условия, а лишь обоюдное желание и политическая воля решить проблемы через диалог.
В Кремле рассказали что нужно для переговоров Путина и Трампа