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Юань показывает рост на старте торгов 10 января

Юань показывает рост на старте торгов 10 января - 10.01.2025, ПРАЙМ

Юань показывает рост на старте торгов 10 января

Рубль в начале торгов пятницы слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 13,60 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.01.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 13,60 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск рос на 2 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 13,60 рубля.

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2025

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россия, биржа, курсы валют, юань, рубль