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Юань показывает рост в ходе последних торгов недели

Юань показывает рост в ходе последних торгов недели - 10.01.2025, ПРАЙМ

Юань показывает рост в ходе последних торгов недели

Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует умеренный рост, следует из данных торговой площадки. | 10.01.2025, ПРАЙМ

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2025-01-10T12:17+0300

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует умеренный рост, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.00 мск растет на 7 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 13,65 рубля. "Вчера пара юань-рубль попыталась развернуться от поддержки 13,5 рубля, но полноценно сделать это не удалось. По итогам дня рубль ослаб к "китайцу" примерно на 0,5%. Длинный "хвост" вверх говорит о слабости продавцов рубля, так что ждем продолжения теста отметки 13,5 рубля. Этому будет способствовать увеличение продажи валютной выручки за счет средств, накопленных за новогодние праздники ", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В четверг рубль показывал преимущественно негативную динамику. Этому способствовало возобновление покупок по бюджетному правилу, снизившее предложение валюты на рынке. Впрочем, в долгосрочной перспективе такие операции нейтральны для рубля… В текущих условиях первую рабочую неделю курс может закончить выше 13,7 рубля за юань", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

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россия, курсы валют, юань, рубль, биржа