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Зеленский пытается превратить мировую политику в балаган, заявил Медведчук
Зеленский пытается превратить мировую политику в балаган, заявил Медведчук - 10.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский пытается превратить мировую политику в балаган, заявил Медведчук
Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук обвинил президента Владимира Зеленского в попытке превратить мировую политику в дешевый благан... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T10:42+0300
2025-01-10T10:42+0300
2025-01-10T10:46+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук обвинил президента Владимира Зеленского в попытке превратить мировую политику в дешевый благан. Об этом он написал в материале для сайта "Другая Украина"."Зеленский пытается превратить мировую политику в дешевый балаган и заставить его работать по своему сценарию", — отметил политик.Он осудил Зеленского за использование непристойной бранной речи и демонстративное нарушение дипломатических правил. Медведчук также заметил, что Зеленский, который ранее выступал комиком, на данный момент неспособен адекватно управлять страной и совершает много глупых поступков.Медведчук также раскритиковал Зеленского за его жадность, примитивность и ограниченный ум, которые мешают ему видеть возможность прекращения войны.Ранее в интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский несколько раз использовал нецензурную брань, включая выражения, относящиеся к западным странам и президенту России Владимиру Путину.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Зеленский пытается превратить мировую политику в балаган, заявил Медведчук
Медведчук: Зеленский пытается превратить мировую политику в дешевый балаган
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук обвинил президента Владимира Зеленского в попытке превратить мировую политику в дешевый благан. Об этом он написал в материале для сайта "Другая Украина".
"Зеленский пытается превратить мировую политику в дешевый балаган и заставить его работать по своему сценарию", — отметил политик.
Он осудил Зеленского за использование непристойной бранной речи и демонстративное нарушение дипломатических правил. Медведчук также заметил, что Зеленский, который ранее выступал комиком, на данный момент неспособен адекватно управлять страной и совершает много глупых поступков.
Медведчук также раскритиковал Зеленского за его жадность, примитивность и ограниченный ум, которые мешают ему видеть возможность прекращения войны.
Ранее в интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский несколько раз использовал нецензурную брань, включая выражения, относящиеся к западным странам и президенту России Владимиру Путину.
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