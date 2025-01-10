https://1prime.ru/20250110/zelenskiy-854119196.html
Зеленский заявил о желании завершить конфликт с Россией в 2025 году
Зеленский заявил о желании завершить конфликт с Россией в 2025 году - 10.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил о желании завершить конфликт с Россией в 2025 году
Украина стремится получить гарантии безопасности и прекратить конфликт с Россией в 2025 году, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T15:05+0300
2025-01-10T15:05+0300
2025-01-10T15:05+0300
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РИМ, 10 янв – ПРАЙМ. Украина стремится получить гарантии безопасности и прекратить конфликт с Россией в 2025 году, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский."Наша цель состоит в том, чтобы получить гарантии безопасности в этом году и закончить в войну в этом году. Мы сделаем для этого все", — отметил он в интервью итальянскому телеканалу Rainews24.Он также подчеркнул, что США должны оказывать давление на Россию и обеспечить безопасность Украины и Европы.Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не будут диктовать условия прекращения конфликта, а оставят за Зеленским право на решение о мирных переговорах. В свою очередь, будущий спецпредставитель США по Украине Кит Келлогг заявил, что Дональд Трамп может достичь решения конфликта в ближайшее время в рамках переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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россия, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Зеленский заявил о желании завершить конфликт с Россией в 2025 году
Зеленский заявил, что Киев хочет закончить конфликт с Россией в 2025 году
РИМ, 10 янв – ПРАЙМ. Украина стремится получить гарантии безопасности и прекратить конфликт с Россией в 2025 году, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Наша цель состоит в том, чтобы получить гарантии безопасности в этом году и закончить в войну в этом году. Мы сделаем для этого все", — отметил он в интервью итальянскому телеканалу Rainews24.
Он также подчеркнул, что США должны оказывать давление на Россию и обеспечить безопасность Украины и Европы.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не будут диктовать условия прекращения конфликта, а оставят за Зеленским право на решение о мирных переговорах. В свою очередь, будущий спецпредставитель США по Украине Кит Келлогг заявил, что Дональд Трамп может достичь решения конфликта в ближайшее время в рамках переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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