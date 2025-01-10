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Зеленский раскрыл, как намерен заманить европейский бизнес на Украину
Зеленский раскрыл, как намерен заманить европейский бизнес на Украину - 10.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский раскрыл, как намерен заманить европейский бизнес на Украину
Владимир Зеленский пытается подкупить европейский бизнес для участия в восстановлении Украины поcле окончания конфликта, обещая ему выгоду от арестованных на... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T16:37+0300
2025-01-10T16:37+0300
2025-01-10T16:37+0300
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РИМ, 10 янв – ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытается подкупить европейский бизнес для участия в восстановлении Украины поcле окончания конфликта, обещая ему выгоду от арестованных на Западе российских активов. "Мы проведем в июле в Риме конференцию по восстановлению Украины. Весь европейский бизнес, который придет на Украину после войны, может не только помочь, но и заработать, может воспользоваться замороженными активами. Это ситуация win-win", - заявил он в интервью итальянскому телеканалу Rainews24 в ходе визита в Рим. Несколько дней назад Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать Украине оружие за 300 миллиардов долларов из российских активов. Словацкий премьер Роберт Фицо в конце декабря рассказал, что в ходе переговоров в Брюсселе В сво очередь Зеленский предлагал передать ему 500 миллионов евро "из российских активов" в обмен на согласие Словакии со вступлением Украины в НАТО. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сообщил, что после попытки Зеленского подкупить Фицо обратился в прокуратуру Бельгии с просьбой организовать уголовное преследование за совершение тяжкого преступления Зеленским по факту коррупции. Президент РФ Владимир Путин 22 декабря принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Зеленский нервно отреагировал на встречу, начал предъявлять голословные обвинения словацкому премьеру, хотя ранее именно Киев пытался купить согласие Братиславы на вступление Украины в НАТО обещаниями выплаты средств из замороженных российских активов. 26 декабря Путин заявил, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил в пятницу транш в размере 3 миллиарда евро от замороженных российских активов.
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РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕВРОПА, Бизнес
Зеленский раскрыл, как намерен заманить европейский бизнес на Украину
Зеленский пообещал бизнесу ЕС выгоду от замороженных активов РФ за помощь Киеву
РИМ, 10 янв – ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытается подкупить европейский бизнес для участия в восстановлении Украины поcле окончания конфликта, обещая ему выгоду от арестованных на Западе российских активов.
"Мы проведем в июле в Риме конференцию по восстановлению Украины. Весь европейский бизнес, который придет на Украину после войны, может не только помочь, но и заработать, может воспользоваться замороженными активами. Это ситуация win-win", - заявил он в интервью итальянскому телеканалу Rainews24 в ходе визита в Рим.
Несколько дней назад Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать Украине оружие за 300 миллиардов долларов из российских активов. Словацкий премьер Роберт Фицо в конце декабря рассказал, что в ходе переговоров в Брюсселе
Захарова назвала Зеленского чудищем за одну его идею
В сво очередь Зеленский предлагал передать ему 500 миллионов евро "из российских активов" в обмен на согласие Словакии со вступлением Украины в НАТО. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сообщил, что после попытки Зеленского подкупить Фицо обратился в прокуратуру Бельгии с просьбой организовать уголовное преследование за совершение тяжкого преступления Зеленским по факту коррупции.
Президент РФ Владимир Путин 22 декабря принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Зеленский нервно отреагировал на встречу, начал предъявлять голословные обвинения словацкому премьеру, хотя ранее именно Киев пытался купить согласие Братиславы на вступление Украины в НАТО обещаниями выплаты средств из замороженных российских активов. 26 декабря Путин заявил, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил в пятницу транш в размере 3 миллиарда евро от замороженных российских активов.