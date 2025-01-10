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"Появился из неоткуда". В Европе поставили Зеленского на место - 10.01.2025, ПРАЙМ
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"Появился из неоткуда". В Европе поставили Зеленского на место
"Появился из неоткуда". В Европе поставили Зеленского на место - 10.01.2025, ПРАЙМ
"Появился из неоткуда". В Европе поставили Зеленского на место
Читатели французской газеты Le Figaro, обсуждая заседание по Украине с участием Владимира Зеленского на немецкой базе НАТО Ramstein, назвали в комментариях... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T17:03+0300
2025-01-10T17:04+0300
политика
владимир зеленский
le figaro
мнение
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro, обсуждая заседание по Украине с участием Владимира Зеленского на немецкой базе НАТО Ramstein, назвали в комментариях главу киевского режима "палачом своего народа" и пообещали, что "реальность даст ему по физиономии".Один из пользователей напомнил о том, о чем как минимум полмира уже говорит не один год: "Он проиграл уже давно, пора ему подписывать мирный договор, который должен быть готов...".Другой предрек главе киевского режима крайне невеселые времена с возвращением избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом: "Теперь, когда дедушки Байдена больше нет рядом, он в полном отчаянии. Реальность даст ему по физиономии 20 января. И это будет жестоко. Представление окончено".Еще один комментатор не без сарказма вспомнил, как Зеленского сравнивали с известным политическим деятелем Великобритании: "Зеленский был избран, чтобы принести мир на Украину, но он стал главным палачом своего народа, защищая исключительно интересы Америки Обамы и Байдена... Некоторые называли его киевским Черчиллем, но он таковым не является, это карикатура на комика, которым ему и следовало остаться...".Появился и несколько неожиданный для общего тона комментариев вопрос: "Вопрос в том, с кем Европе выгодно вступать в союз — с Зеленским или Трампом?" — поделился мнением еще один из читателей.Другой читатель Le Figaro, говоря о Зеленском, буквально разнес весь нынешний политический класс Запада: "Суета продолжается, я думаю, он стремился втянуть НАТО в войну. Эти странные главы государств, появившиеся из ниоткуда, определенно очень опасны на том уровне, которого они никогда не должны были достичь!"
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владимир зеленский, le figaro, мнение
Политика, Владимир Зеленский, Le Figaro, мнение
17:03 10.01.2025 (обновлено: 17:04 10.01.2025)
 
"Появился из неоткуда". В Европе поставили Зеленского на место

Читатели Le Figaro назвали Зеленского появившимся из неоткуда палачом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие Зеленского в Белый дом
Прибытие Зеленского в Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro, обсуждая заседание по Украине с участием Владимира Зеленского на немецкой базе НАТО Ramstein, назвали в комментариях главу киевского режима "палачом своего народа" и пообещали, что "реальность даст ему по физиономии".
Один из пользователей напомнил о том, о чем как минимум полмира уже говорит не один год: "Он проиграл уже давно, пора ему подписывать мирный договор, который должен быть готов...".
Другой предрек главе киевского режима крайне невеселые времена с возвращением избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом: "Теперь, когда дедушки Байдена больше нет рядом, он в полном отчаянии. Реальность даст ему по физиономии 20 января. И это будет жестоко. Представление окончено".
Еще один комментатор не без сарказма вспомнил, как Зеленского сравнивали с известным политическим деятелем Великобритании: "Зеленский был избран, чтобы принести мир на Украину, но он стал главным палачом своего народа, защищая исключительно интересы Америки Обамы и Байдена... Некоторые называли его киевским Черчиллем, но он таковым не является, это карикатура на комика, которым ему и следовало остаться...".
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
"Отомстить?" В США задались неудобным вопросом о Зеленском
Вчера, 19:39
Появился и несколько неожиданный для общего тона комментариев вопрос: "Вопрос в том, с кем Европе выгодно вступать в союз — с Зеленским или Трампом?" — поделился мнением еще один из читателей.
Другой читатель Le Figaro, говоря о Зеленском, буквально разнес весь нынешний политический класс Запада: "Суета продолжается, я думаю, он стремился втянуть НАТО в войну. Эти странные главы государств, появившиеся из ниоткуда, определенно очень опасны на том уровне, которого они никогда не должны были достичь!"
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийLe Figaroмнение
 
 
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