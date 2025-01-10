https://1prime.ru/20250110/zoloto-854109768.html
Стоимость золота достигла максимума с 13 декабря
Стоимость золота достигла максимума с 13 декабря - 10.01.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота достигла максимума с 13 декабря
Стоимость золота поднялась выше 2 700 долларов за тройскую унцию - впервые с 13 декабря, следует из данных биржевых торгов. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T08:50+0300
2025-01-10T08:50+0300
2025-01-10T08:56+0300
мир
золото
биржа
рынок драгметаллов
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_0:137:2400:1487_1920x0_80_0_0_ee5206d5726691dd4b21aab50f3d4377.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота поднялась выше 2 700 долларов за тройскую унцию - впервые с 13 декабря, следует из данных биржевых торгов.По состоянию на 8.48 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 9,39 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,35%, до 2 700,19 доллара за тройскую унцию.Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,48% - до 31,165 доллара за унцию.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_224:0:2357:1600_1920x0_80_0_0_898f504c242f75b15b85380250cc4b33.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мир, золото, биржа, рынок драгметаллов
МИР, золото, биржа, рынок драгметаллов
Стоимость золота достигла максимума с 13 декабря
Стоимость золота поднялась выше $2700 за тройскую унцию впервые с 13 декабря
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота поднялась выше 2 700 долларов за тройскую унцию - впервые с 13 декабря, следует из данных биржевых торгов.
По состоянию на 8.48 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 9,39 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,35%, до 2 700,19 доллара за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,48% - до 31,165 доллара за унцию.