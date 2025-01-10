https://1prime.ru/20250110/zoloto-854109768.html

Стоимость золота достигла максимума с 13 декабря

Стоимость золота достигла максимума с 13 декабря - 10.01.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота достигла максимума с 13 декабря

Стоимость золота поднялась выше 2 700 долларов за тройскую унцию - впервые с 13 декабря, следует из данных биржевых торгов. | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T08:50+0300

2025-01-10T08:50+0300

2025-01-10T08:56+0300

мир

золото

биржа

рынок драгметаллов

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_0:137:2400:1487_1920x0_80_0_0_ee5206d5726691dd4b21aab50f3d4377.jpg

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота поднялась выше 2 700 долларов за тройскую унцию - впервые с 13 декабря, следует из данных биржевых торгов.По состоянию на 8.48 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 9,39 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,35%, до 2 700,19 доллара за тройскую унцию.Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,48% - до 31,165 доллара за унцию.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мир, золото, биржа, рынок драгметаллов