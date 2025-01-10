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Цена на золото завершает ростом вторую неделю подряд

Цена на золото завершает ростом вторую неделю подряд - 10.01.2025, ПРАЙМ

Цена на золото завершает ростом вторую неделю подряд

Стоимость золота растет в пятницу вечером, готовясь завершить в плюсе вторую неделю подряд, следует из данных торгов. | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T19:49+0300

2025-01-10T19:49+0300

2025-01-10T19:49+0300

экономика

золото

цена

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, готовясь завершить в плюсе вторую неделю подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 18.59 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 30,01 доллара, или на 1,15% - до 2 720,81 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 0,98% до 31,325 доллара за унцию. С начала недели золото подорожало на 2,5%. По итогам предыдущей недели стоимость драгоценного металла выросла на 1,4%. "Устойчивость золота и серебра впечатляет, учитывая укрепление доллара и рост доходности облигаций", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела товарных стратегий Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen). В пятницу инвесторы оценивают американскую макростатистику. Безработица в США в декабре неожиданно снизилась - до 4,1% с 4,2% в ноябре. Кроме того, рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики оказался выше ожиданий и составил 227 тысяч.

https://1prime.ru/20250109/zoloto-854088088.html

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