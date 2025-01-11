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Три человека погибли после перестрелки в кафе в Сухуме - 11.01.2025, ПРАЙМ
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Три человека погибли после перестрелки в кафе в Сухуме
Три человека погибли после перестрелки в кафе в Сухуме - 11.01.2025, ПРАЙМ
Три человека погибли после перестрелки в кафе в Сухуме
Трое пострадавших в перестрелке в кафе в столице Абхазии скончались от полученных ранений в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве республики. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T15:57+0300
2025-01-11T15:57+0300
происшествия
абхазия
минздрав
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СУХУМ, 11 янв - ПРАЙМ. Трое пострадавших в перестрелке в кафе в столице Абхазии скончались от полученных ранений в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве республики. Ранее в МВД республики сообщали, что трое граждан Абхазии госпитализированы в результате перестрелки между посетителями кафе в Сухуме, стрелявшего задержали. "Трое пострадавших в перестрелке в кафе "Бисквит" в столице Абхазии скончались от полученных ранений в Республиканской больнице, несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь, их травмы были не совместимы с жизнью", - говорится в сообщении.
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абхазия
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абхазия, минздрав
Происшествия, АБХАЗИЯ, Минздрав
15:57 11.01.2025
 
Три человека погибли после перестрелки в кафе в Сухуме

Минздрав Абхазии: трое госпитализированных после перестрелки в Сухуме погибли

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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СУХУМ, 11 янв - ПРАЙМ. Трое пострадавших в перестрелке в кафе в столице Абхазии скончались от полученных ранений в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
Ранее в МВД республики сообщали, что трое граждан Абхазии госпитализированы в результате перестрелки между посетителями кафе в Сухуме, стрелявшего задержали.
"Трое пострадавших в перестрелке в кафе "Бисквит" в столице Абхазии скончались от полученных ранений в Республиканской больнице, несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь, их травмы были не совместимы с жизнью", - говорится в сообщении.
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