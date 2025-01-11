https://1prime.ru/20250111/abkhaziya-854135371.html

Три человека погибли после перестрелки в кафе в Сухуме

Три человека погибли после перестрелки в кафе в Сухуме - 11.01.2025, ПРАЙМ

Три человека погибли после перестрелки в кафе в Сухуме

Трое пострадавших в перестрелке в кафе в столице Абхазии скончались от полученных ранений в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве республики. | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T15:57+0300

2025-01-11T15:57+0300

2025-01-11T15:57+0300

происшествия

абхазия

минздрав

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СУХУМ, 11 янв - ПРАЙМ. Трое пострадавших в перестрелке в кафе в столице Абхазии скончались от полученных ранений в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве республики. Ранее в МВД республики сообщали, что трое граждан Абхазии госпитализированы в результате перестрелки между посетителями кафе в Сухуме, стрелявшего задержали. "Трое пострадавших в перестрелке в кафе "Бисквит" в столице Абхазии скончались от полученных ранений в Республиканской больнице, несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь, их травмы были не совместимы с жизнью", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250110/abkhaziya-854115323.html

абхазия

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абхазия, минздрав