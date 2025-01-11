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И снова АдГ. Немецкое ТВ рассказало о скандальном решении партии - 11.01.2025, ПРАЙМ
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И снова АдГ. Немецкое ТВ рассказало о скандальном решении партии
И снова АдГ. Немецкое ТВ рассказало о скандальном решении партии - 11.01.2025, ПРАЙМ
И снова АдГ. Немецкое ТВ рассказало о скандальном решении партии
Правая партия "Альтернатива для Германии" не включила в предвыборную программу положение, осуждающее Российскую Федерацию и СВО, которое предложил депутатом... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T23:15+0300
2025-01-11T23:18+0300
политика
адг
россия
сво
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Правая партия "Альтернатива для Германии" не включила в предвыборную программу положение, осуждающее Российскую Федерацию и СВО, которое предложил депутатом бундестага Альбрехтом Глазером, сообщил телеканал NTV. Подавляющее большинство делегатов проходящего в саксонском городе Риза партийного съезда АдГ, как сообщает NTV, "проголосовали против осуждения России за... войну на Украине".Согласно проекту программы АдГ, с которым ознакомился телеканал, партия видит в будущем Украину нейтральной страной вне Европейского союза и НАТО. Партия "Альтернатива для Германии" с самого начала СВО последовательно выступает за прекращение поставок вооружения и боеприпасов Киеву и призывает к поиску дипломатического урегулирования конфликта. Как следствие, оппоненты партии постоянно обвиняют ее в связях с Российской Федерации.
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адг, россия, сво
Политика, АдГ, РОССИЯ, СВО
23:15 11.01.2025 (обновлено: 23:18 11.01.2025)
 
И снова АдГ. Немецкое ТВ рассказало о скандальном решении партии

NTV: АдГ не включила в предвыборную программу пункт с осуждением России и СВО

© AFP / John MacdougallФлаги Германии и России
Флаги Германии и России - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© AFP / John Macdougall
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Правая партия "Альтернатива для Германии" не включила в предвыборную программу положение, осуждающее Российскую Федерацию и СВО, которое предложил депутатом бундестага Альбрехтом Глазером, сообщил телеканал NTV.
Подавляющее большинство делегатов проходящего в саксонском городе Риза партийного съезда АдГ, как сообщает NTV, "проголосовали против осуждения России за... войну на Украине".
Согласно проекту программы АдГ, с которым ознакомился телеканал, партия видит в будущем Украину нейтральной страной вне Европейского союза и НАТО.
Рейхстаг, Берлин, Германия
Сопредседателя АдГ Вайдель утвердили кандидатом в канцлеры Германии
Вчера, 17:44
Партия "Альтернатива для Германии" с самого начала СВО последовательно выступает за прекращение поставок вооружения и боеприпасов Киеву и призывает к поиску дипломатического урегулирования конфликта. Как следствие, оппоненты партии постоянно обвиняют ее в связях с Российской Федерации.
 
ПолитикаАдГРОССИЯСВО
 
 
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