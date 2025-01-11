https://1prime.ru/20250111/adg-854139654.html

И снова АдГ. Немецкое ТВ рассказало о скандальном решении партии

И снова АдГ. Немецкое ТВ рассказало о скандальном решении партии - 11.01.2025, ПРАЙМ

И снова АдГ. Немецкое ТВ рассказало о скандальном решении партии

Правая партия "Альтернатива для Германии" не включила в предвыборную программу положение, осуждающее Российскую Федерацию и СВО, которое предложил депутатом... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T23:15+0300

2025-01-11T23:15+0300

2025-01-11T23:18+0300

политика

адг

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сво

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Правая партия "Альтернатива для Германии" не включила в предвыборную программу положение, осуждающее Российскую Федерацию и СВО, которое предложил депутатом бундестага Альбрехтом Глазером, сообщил телеканал NTV. Подавляющее большинство делегатов проходящего в саксонском городе Риза партийного съезда АдГ, как сообщает NTV, "проголосовали против осуждения России за... войну на Украине".Согласно проекту программы АдГ, с которым ознакомился телеканал, партия видит в будущем Украину нейтральной страной вне Европейского союза и НАТО. Партия "Альтернатива для Германии" с самого начала СВО последовательно выступает за прекращение поставок вооружения и боеприпасов Киеву и призывает к поиску дипломатического урегулирования конфликта. Как следствие, оппоненты партии постоянно обвиняют ее в связях с Российской Федерации.

https://1prime.ru/20250111/vaydel-854136734.html

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адг, россия, сво