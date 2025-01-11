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В аэропорту Саратова введены временные ограничения полетов
В аэропорту Саратова введены временные ограничения полетов - 11.01.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Саратова введены временные ограничения полетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов,... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T10:57+0300
2025-01-11T10:57+0300
2025-01-11T10:57+0300
россия
саратов
ограничение полетов
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
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россия, саратов, ограничение полетов
РОССИЯ, САРАТОВ, ограничение полетов
В аэропорту Саратова введены временные ограничения полетов
Росавиация: в аэропорту Саратова введены ограничения на прием и выпуск судов
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
В аэропортах Саратова, Ульяновска и Казани вводились ограничения