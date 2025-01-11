https://1prime.ru/20250111/aeroport-854133109.html

В аэропорту Саратова введены временные ограничения полетов

В аэропорту Саратова введены временные ограничения полетов - 11.01.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Саратова введены временные ограничения полетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов,... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T10:57+0300

2025-01-11T10:57+0300

2025-01-11T10:57+0300

россия

саратов

ограничение полетов

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.

https://1prime.ru/20250108/ogranicheniya-854074808.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, саратов, ограничение полетов