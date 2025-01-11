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В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 11.01.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T14:58+0300
2025-01-11T14:58+0300
2025-01-11T14:58+0300
россия
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. "В аэропорту Саратов (Гагарин) в 14:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация. В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Саратов, совершили посадку на запасных аэродромах. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://1prime.ru/20250108/ogranicheniya-854074808.html
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россия, саратов, аэропорт
РОССИЯ, САРАТОВ, аэропорт
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация.
"В аэропорту Саратов (Гагарин) в 14:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.
В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Саратов, совершили посадку на запасных аэродромах.
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
В аэропортах Саратова, Ульяновска и Казани вводились ограничения