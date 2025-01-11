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В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 11.01.2025, ПРАЙМ
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В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 11.01.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. | 11.01.2025, ПРАЙМ
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россия
саратов
аэропорт
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. "В аэропорту Саратов (Гагарин) в 14:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация. В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Саратов, совершили посадку на запасных аэродромах. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
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россия, саратов, аэропорт
РОССИЯ, САРАТОВ, аэропорт
14:58 11.01.2025
 
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВозобновление авиасообщения между Дюссельдорфом и Екатеринбургом
Возобновление авиасообщения между Дюссельдорфом и Екатеринбургом - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация.
"В аэропорту Саратов (Гагарин) в 14:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.
В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Саратов, совершили посадку на запасных аэродромах.
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Саратов - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
В аэропортах Саратова, Ульяновска и Казани вводились ограничения
8 января, 11:34
 
РОССИЯСАРАТОВаэропорт
 
 
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