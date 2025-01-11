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В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 11.01.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T14:58+0300

2025-01-11T14:58+0300

2025-01-11T14:58+0300

россия

саратов

аэропорт

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. "В аэропорту Саратов (Гагарин) в 14:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация. В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Саратов, совершили посадку на запасных аэродромах. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://1prime.ru/20250108/ogranicheniya-854074808.html

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россия, саратов, аэропорт