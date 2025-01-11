https://1prime.ru/20250111/aeroport-854135738.html

Аэропорт Казани временно ограничил работу

Аэропорт Казани временно ограничил работу - 11.01.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Казани временно ограничил работу

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани с 15:05 мск, сообщила Росавиация. | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T16:12+0300

2025-01-11T16:12+0300

2025-01-11T16:38+0300

происшествия

аэропорт

ограничения

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/42/841424235_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_d5c22d60efb450dcaa8abfac8812ff09.jpg

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани с 15:05 мск, сообщила Росавиация. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 15:05 мск введены в аэропорту Казани", - сообщила Росавиация.

https://1prime.ru/20250111/aeroport-854134881.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аэропорт, ограничения