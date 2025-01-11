https://1prime.ru/20250111/aeroport-854135738.html
Аэропорт Казани временно ограничил работу
Аэропорт Казани временно ограничил работу - 11.01.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Казани временно ограничил работу
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани с 15:05 мск, сообщила Росавиация. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T16:12+0300
2025-01-11T16:12+0300
2025-01-11T16:38+0300
происшествия
аэропорт
ограничения
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани с 15:05 мск, сообщила Росавиация. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 15:05 мск введены в аэропорту Казани", - сообщила Росавиация.
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аэропорт, ограничения
Происшествия, аэропорт, ограничения
Аэропорт Казани временно ограничил работу
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов