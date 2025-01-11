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Аэропорт Нижнекамска временно ограничил прием и выпуск воздушных судов
Аэропорт Нижнекамска временно ограничил прием и выпуск воздушных судов - 11.01.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Нижнекамска временно ограничил прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска с 16.30 мск, сообщила Росавиация. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T17:13+0300
2025-01-11T17:13+0300
2025-01-11T17:14+0300
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска с 16.30 мск, сообщила Росавиация. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 16.30 мск введены в аэропорту Нижнекамска", - говорится в сообщении. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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аэропорт, ограничения
Происшествия, аэропорт, ограничения
Аэропорт Нижнекамска временно ограничил прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска с 16.30 мск, сообщила Росавиация.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 16.30 мск введены в аэропорту Нижнекамска", - говорится в сообщении.
Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов