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В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск судов - 11.01.2025, ПРАЙМ
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В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск судов
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск судов - 11.01.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска в 17.40 мск, сообщила Росавиация. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T18:28+0300
2025-01-11T18:29+0300
происшествия
ульяновск
аэропорт
ограничения
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска в 17.40 мск, сообщила Росавиация. "В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 17.40 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (BC)", говорится в сообщении. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия ограничений один самолет, выполнявший рейс в Ульяновск, совершил посадку на запасном аэродроме.
https://1prime.ru/20250111/aeroport-854133109.html
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ульяновск, аэропорт, ограничения
Происшествия, Ульяновск, аэропорт, ограничения
18:28 11.01.2025 (обновлено: 18:29 11.01.2025)
 
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск судов

Росавиация: в аэропорту Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск рейсов

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска в 17.40 мск, сообщила Росавиация.
"В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 17.40 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (BC)", говорится в сообщении.
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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В период действия ограничений один самолет, выполнявший рейс в Ульяновск, совершил посадку на запасном аэродроме.
 
ПроисшествияУльяновскаэропортограничения
 
 
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