https://1prime.ru/20250111/aeroport-854137408.html

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск судов

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск судов - 11.01.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска в 17.40 мск, сообщила Росавиация. | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T18:28+0300

2025-01-11T18:28+0300

2025-01-11T18:29+0300

происшествия

ульяновск

аэропорт

ограничения

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_0:59:3506:2031_1920x0_80_0_0_c46f7c3a9ea1961dacb507091ba41a45.jpg

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска в 17.40 мск, сообщила Росавиация. "В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 17.40 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (BC)", говорится в сообщении. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия ограничений один самолет, выполнявший рейс в Ульяновск, совершил посадку на запасном аэродроме.

https://1prime.ru/20250111/aeroport-854133109.html

ульяновск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ульяновск, аэропорт, ограничения