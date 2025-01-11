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В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск судов
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск судов - 11.01.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска в 17.40 мск, сообщила Росавиация. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T18:28+0300
2025-01-11T18:28+0300
2025-01-11T18:29+0300
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска в 17.40 мск, сообщила Росавиация. "В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 17.40 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (BC)", говорится в сообщении. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия ограничений один самолет, выполнявший рейс в Ульяновск, совершил посадку на запасном аэродроме.
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Происшествия, Ульяновск, аэропорт, ограничения
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск судов
Росавиация: в аэропорту Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск рейсов
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска в 17.40 мск, сообщила Росавиация.
"В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 17.40 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (BC)", говорится в сообщении.
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В аэропорту Саратова введены временные ограничения полетов
В период действия ограничений один самолет, выполнявший рейс в Ульяновск, совершил посадку на запасном аэродроме.