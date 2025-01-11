https://1prime.ru/20250111/aeroport-854137701.html

Аэропорт Ижевска ограничил работу

Аэропорт Ижевска ограничил работу - 11.01.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Ижевска ограничил работу

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска с 17:40 мск, сообщила Росавиация. | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T18:56+0300

2025-01-11T18:56+0300

2025-01-11T18:57+0300

происшествия

ижевск

аэропорт

ограничения

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска с 17:40 мск, сообщила Росавиация. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 17:40 мск введены в аэропорту Ижевска (код ИКАО: USII)", - сообщила Росавиация Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://1prime.ru/20250111/aeroport-854134881.html

ижевск

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ижевск, аэропорт, ограничения