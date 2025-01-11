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Аэропорт Ижевска ограничил работу - 11.01.2025, ПРАЙМ
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Аэропорт Ижевска ограничил работу
Аэропорт Ижевска ограничил работу - 11.01.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Ижевска ограничил работу
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска с 17:40 мск, сообщила Росавиация. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T18:56+0300
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происшествия
ижевск
аэропорт
ограничения
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска с 17:40 мск, сообщила Росавиация. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 17:40 мск введены в аэропорту Ижевска (код ИКАО: USII)", - сообщила Росавиация Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://1prime.ru/20250111/aeroport-854134881.html
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ижевск, аэропорт, ограничения
Происшествия, Ижевск, аэропорт, ограничения
18:56 11.01.2025 (обновлено: 18:57 11.01.2025)
 
Аэропорт Ижевска ограничил работу

Временные ограничения на прием и выпуск судов ввели в аэропорту Ижевска

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска с 17:40 мск, сообщила Росавиация.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 17:40 мск введены в аэропорту Ижевска (код ИКАО: USII)", - сообщила Росавиация
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Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
 
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